Alma,la sensació d’una nit de reis

Tots hi estarem d’acord: una de les millors parts de dormir en un hotel és la sensació de nit de Reis (ja, d’adult) de saber que el dia següent t’espera un llarg i gustós esmorzar. Aquella barra de fruites fresques, perfectament ordenades i ben tallades; les diferents varietats de pa del dia cruixent (que si panses, olives, figues); l’assortiment de formatges i d’embotits; els iogurts i tota aquella selecció de fruits secs; ah! i aquella infinita oferta de carta calenta: ous remenats, ous pochés, fregits i durs; les truites al gust, els pancakes i les french toasts. Els entrepanets al gust. I una infinitat de possibilitats que fa que tots acabem rendits i menjant tres vegades més del compte. Aquesta meravella, juntament amb la inacabable selecció de diaris, fa que l’escapada (fins i tot a la teva pròpia ciutat) sigui una meravella.

No tots els esmorzars són TOP. Alguns aproven, d’altres convencen, alguns sorprenen i n’hi ha que superen qualsevol expectativa. El de l’hotel Alma de Barcelona és un d’aquests últims. La tria és perfecta, el servei atent i l’espai -que dona a un pati interior- és pura màgia i tranquil·litat. Perfecte per allargar la sensació del plaer de l’esmorzar, hores i hores.

Al bell mig de l’Eixample de Barcelona, l’Alma s’aixeca a cop de disseny, exclusivitat, confort i discreció. Sense fer soroll, però a través del boca-orella, l’hotel s’ha posicionat com un dels grans oasis de la ciutat. Amb una aposta clara per la cultura i la gastronomia, l’hotel t’apropa a través del contrast de l’artesania i la tecnologia al concepte del nou luxe del segle XXI: no hi ha opulències, ni extravagàncies; la fórmula és l’elegància, la sobrietat i aquell no-sé-què que surt -precisament- de l’ànima. u

Carrer Mallorca, 271 (Barcelona)