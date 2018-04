Álex Marín:“La censura prèvia faria que Forocoches morís”

Amb 37 anys i dos fills, Álex Marín administra des de la ciutat de Palència la comunitat Forocoches, el fòrum en línia en castellà més gran del món. És un gol vital que ha marcat en part per casualitat, com ell mateix explica. Amb 280 milions de missatges desats, aquest fòrum influencia els seus lectors sobre tot tipus de temes, cosa que difereix de la seva intenció inicial de parlar només d’automòbils. Ara ha tret un llibre en què repassa 35 claus que ha seguit per arribar a l’èxit. Es diu El motor del éxito, i hi recomana coses com ara “automatitza tot el que puguis” o “aprèn a treballar des de casa”.

Relats eròtics

Amb 20 anys, Marín havia fet un cicle formatiu i va anar de Palència a Valladolid per estudiar enginyeria tècnica de telecomunicacions. Tres mesos després va abandonar la carrera i es va dedicar des de casa seva a llançar a la xarxa els projectes que se li anaven acudint. Entre aquests, Forocoches, un monstre de l’internet castellanoparlant que l’any passat va facturar al voltant d’un milió d’euros i que, entre altres gestes, gairebé envia John Cobra a Eurovisió el 2010. “La carrera no tenia res a veure amb el que jo feia. Jo em dedicava al cracking de jocs, llavors. No anava ni a classe. Anava a la sala d’ordinadors...”, explica Marín, que recorda que entre deixar els estudis i fundar Forocoches van passar “només uns mesos”. “Abans vaig fer pàgines com Todorelatos, que és sobre literatura eròtica i que és la més gran del seu segment. Continua oberta després de 17 anys. És supergran, però Forocoches s’ha fet molt famosa fora de la xarxa”, assenyala.

Al BOE

“Amb Forocoches ha passat el mateix que amb empreses com Google, que és que se’n parla fora de la xarxa”, explica sense oblidar que ell no té milers de treballadors: “Continuo sent un”. “Hi ha hagut fets que han fet famós el fòrum. El primer va ser quan un usuari va dir que venia els punts del carnet de la seva àvia. Però era broma, ja que la seva àvia no tenia ni carnet...”, recorda somrient. També va fer fortuna al Congrés: “Rufián va mencionar el fòrum dient que era una escissió de Ciutadans”. Marín diu que veure-ho després transcrit al BOE li va fer impressió. Tot i així, la sensació que havia creat un monstre diu que la va tenir quan va veure que una campanya dels foreros gairebé porta John Cobra a representar Espanya a Eurovisió el 2010. Van ser una sèrie de fets que van fer famós el fòrum, però no a ell, cosa que ja ha començat a canviar. “De vegades pujo a un Cabify i el conductor em reconeix. Però ho porto bé, perquè és una fama limitada”, afirma.

Suïcidis

Però no tothom l’estima tant. A la xarxa hi ha molts posts que assenyalen que al fòrum, conegut com “el bar d’internet”, s’anima el masclisme i el racisme gràcies al poder que dona l’anonimat. Ell argumenta, però, que això no és tan fàcil. “Hi ha un sistema d’automoderació. Són els mateixos usuaris els que reporten altres usuaris. Un algoritme analitza els comentaris i poden esborrar un missatge en minuts”, explica sobre un sistema que ara per ara s’ha demostrat no del tot efectiu, com honestament reconeix: “El problema és quan els usuaris no reporten”. De moment, Marín explica que no hi ha cap sistema previst per evitar que això passi. “L’única manera per a un control 100% seria la censura prèvia i anar validant. Això faria que morís el fòrum”. En contraposició, l’empresari assenyala que també hi passen coses molt positives. “De suïcidis se n’han evitat uns quants, i s’ha ajudat a trobar responsables d’agressions a noies i animals”, assegura.