Abraham Tabios:“Si hi ha onades, no es treballa”

Amb només 23 anys i sense haver estudiat mai moda, el molletà Abraham Tabios va crear la marca de roba Pitagora, ara fa cinc anys, que ja compta amb un taller botiga al Poblenou i 30 punts de venda a l’Estat. A més de ser el CEO de la marca, també és qui dissenya la roba. “No fa falta estudiar per fer alguna cosa. Jo no en tenia ni idea de patronatge, però ara per internet es pot aprendre tot -exposa Tabios-. A més, crec que els estudis condicionen el que fas i com ho fas. Ser autodidacte em dona llibertat”.

Formes pures

“Pitagora aposta per la confecció local de peces úniques o d’edicions petites i limitades que transgredeixen la rigidesa de les tendències. El nostre objectiu és fer roba diferent. Peces que puguin fer sentir especial la persona que les porta”, comenta Tabios, que tot i haver-se format com a interiorista, es va començar a interessar per la moda treballant com a representant per a una marca de roba. El nom de Pitagora fa referència al disseny de les peces, que obeeix a patrons bàsics i asimètrics en els quals predominen les formes geomètriques. “Per a mi són les formes més pures, l’origen de totes les altres formes -diu aquest emprenedor-. Les nostres peces són sobretot funcionals, sense ornamentacions”.

Febre pel surf

El fet de treballar pel seu compte permet a Tabios continuar practicant la seva gran passió: el surf. “El lema a la nostra empresa és: «Si hi ha onades, no es treballa». I tant jo com els meus companys anem a fer surf. Podem desaparèixer del mapa un dimecres, però, en canvi, si cal, treballem el cap de setmana -explica orgullós-. Sempre he somiat amb una feina que em donés aquesta llibertat”. Tabios fa surf des dels 12 anys, quan va començar a anar-hi amb el seu pare. “Compartíem taula i vestit. M’anava una mica gran -comenta rient-. Aleshores a Barcelona érem només deu persones, era una cosa rara i la gent et mirava com si fossis d’un altre món. Ara ha canviat molt, hi ha una febre molt forta pel surf”.

Meditar al mar

Practicar aquest esport és la seva manera de meditar. “El surf és alliberació i et permet estar amb tu mateix. De fet, ja s’utilitza com a teràpia. El mar s’ha de conèixer molt bé i, així i tot, has d’estar sempre alerta, no pots estar pensant en una altra cosa -diu Tabios-. Aquí al Mediterrani, com que hi ha poques onades, s’hi va amb molta ànsia. Però quan estàs tres setmanes fent surf al País Basc, deixes la ment completament en blanc”. Per quan no hi ha onades, aquest dissenyador i surfista ha buscat una altra afició: dissenyar motos. “M’agrada anar amb moto i per això vaig començar a dissenyar-ne. Vull ser com més autosuficient millor. Sentir que puc fer una cosa per mi mateix és molt satisfactori”.