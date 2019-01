El pop efervescent de Guille Milkyway

Sense trair-se a si mateix i amb una discografia ascendent en què predominen els hits, així és com Guille Milkyway, nom artístic de Guillem Vilella i home orquestra darrere de les màscares robòtiques de La Caza Azul, s’ha convertit en una estrella del pop. Amb un peu al món independent -encara milita a la petita discogràfica indie Elefant- i l’altre al mainstream -el seu disc de versions de Nino Bravo o la seva participació com a jurat a Oh happy day de TV3-, el de Sant Cugat del Vallès ha sigut capaç de revitalitzar i de fer seves tradicions musicals del passat: la Motown, el mur de so de Phil Spector, l’ELO de Jeff Lynne, el so disco dels anys 70 o els primers Daft Punk.

Quan s’acosta el vintè aniversari d’ El sonido efervescente de La Casa Azul, el seu EP de debut, publicat el 2000, Milkyway té enllestit el que serà el seu cinquè àlbum d’estudi, La gran esfera, previst per a aquest 2019. “El vaig enregistrar originalment fa uns cinc o sis anys, però una sèrie de problemes de salut i personals ho van retardar. Després d’aquest període vaig tornar a escoltar el que tenia gravat i no em va agradar gens, de manera que vaig decidir refer-ho”, explica. La gran esfera sortirà al març i és un disc curtet, d’unes deu cançons. “Una desena de temes que he estat tocant en directe aquests últims mesos i que representen el passat del grup i també el present i el que està per venir”, explica. “Puc avançar que poc temps després de La gran esfera publicaré un altre disc nou del qual ja tinc acabats dos singles ”, afegeix.

L’últim treball de La Casa Azul, La Polinesia Meridional, es va publicar el 2011, però Guillem Vilella no ha parat quiet en aquests últims vuit anys. De fet, va decidir sortir de l’estudi, el seu hàbitat natural i el lloc on crea les seves cançons plenes d’arranjaments barrocs i executades a la velocitat de la llum, per oxigenar el cap. “Em passo tot el dia sol a l’estudi i és una cosa que m’encanta. Ara bé, he comprovat que em va molt bé embolicar-me i sortir a fer coses fora del meu entorn: tele, escriure en revistes, produir altres grups com Fangoria, ràdio a El món a RAC1, música per a dibuixos animats...” Una de les col·laboracions més sonades del Guille va ser fer de professor de cultura musical en l’edició del 2017 d’ Operación Triunfo. ¿Quin record en té? “N’estic supercontent i orgullós. Entrar a llocs on no se t’espera ho trobo supersa. Va ser un luxe parlar sense cap mena d’ortodòxia de música en un programa televisió de primer nivell. Vaig poder explicar, per exemple, que la irrupció del jazz el 1910 com a resposta popular a la música culta i insulsa europea de l’època va tenir el mateix efecte de rebuig a la societat i a la premsa que ara pateixen el trap i el reggaeton. Les tensions que es creen entre la contracultura i el mainstream generen l’evolució”.

Cap de cartell

Milkyway és l’encarregat, avui, divendres 25 de gener, d’inaugurar amb La Casa Azul (i totes les entrades venudes) la catorzena edició del Let’s Festival, una cita que fins al 30 de març convertirà la sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat en la capital del pop-rock independent d’àmbit estatal. Depedro, Xoel López, The New Raemon, Mucho, Ramon Mirabet, Maria Rodés, A Contra Blues i Perro són alguns dels artistes que passaran pel festival.