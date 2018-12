Les 15 millors sèries del 2018

01

‘ATLANTA’ T2

FOX/MOVISTAR+

No ha causat tant d’enrenou com This is America, el videoclip del seu alter ego musical Childish Gambino, que va esclatar a les nostres pantalles al maig, el mateix mes que s’estrenava Solo, on també té un paper com a protagonista. Donald Glover és un home de talents múltiples, però la seva faceta com a creador d’una de les millors sèries de la televisió recent, Atlanta, encara queda massa amagada. En aquesta segona temporada, el personatge que encarna Glover, Earn, un universitari frustrat que es guanya la vida com a representant del seu cosí músic de hip-hop, cedeix protagonisme a la resta per dibuixar al llarg d’onze capítols una experiència diversa i complexa del que significa ser afroamericà als Estats Units, amb l’amenaça de la violència i el terror sempre planant en cada història. A la T2 d’ Atlanta, que segueix comptant amb Hiro Murai com a director principal (també firma el vídeo de This is America ), mai saps cap on et conduirà la trama, i tant pots acabar amb un exemple collonut de comèdia costumista absurda, al capítol de la barberia, com trobar-te amb el millor homenatge que s’ha fet a la figura alhora tràgica i grotesca de l’últim Michael Jackson a l’episodi Teddy Perkins.

02

‘THE TERROR’

AMC ESPAÑA

L’esperit de les aventures marines amarat per l’ombra del terror en aquesta ferma adaptació de la novel·la de Dan Simmons sobre l’expedició perduda del capità Franklin a l’Àrtic.

03

‘KILLING EVE’

HBO ESPAÑA

La consagració de Phoebe Waller-Bridge com una de les grans creadores del moment ha vingut amb aquesta comèdia dramàtica on assassina i investigadora s’admiren mentre es persegueixen.

04

‘THE DEUCE’ T2

HBO ESPAÑA

La millor radiografia de la indústria del sexe com a sistema capitalista de la mà de David Simon i George Pelecanos. Aquesta segona temporada amb Maggie Gyllenhaal com a directora de porno.

05

‘WHO IS AMERICA’

MOVISTAR+

Sacha Baron Cohen s’endú nous personatges (un antic agent del Mossad, un excriminal artista...) de ruta pels EUA per explorar les contradiccions més hilarants dels discursos hegemònics.

06

‘DEVILMAN CRYBABY’

NETFLIX

Dimonis, sexe, drogues, rap, festes salvatges, estudiants turmentats, violència... La sèrie més passada de voltes d’aquest any és ni més ni menys que un anime engendrat a Netflix per Masaaki Yuasa.

07

‘SHARP OBJECTS’

HBO

A Amy Adams li couen les ferides obertes en aquest drama matriarcal en forma d’investigació sobre una sèrie d’assassinats. Atenció a l’últim gir sorpresa amagat entre els crèdits finals.

08

‘SUCCESSION’

HBO

Les lluites per mantenir el poder en una gran empresa mediàtica de domini familiar protagonitzen una de les sèries més sòlides i sarcàstiques de la temporada, firmada per Jesse Armstrong.

09

‘INSIDE Nº 9’ T1-T4

FILMIN

A l’espera de l’estrena aquest Nadal de l’episodi especial que ha entusiasmat la premsa del seu país, celebrem que la comèdia britànica més terrorífica, grotesca i sorprenent continuï en plena forma.

10

‘BETTER CALL SAUL’ T4

MOVISTAR+

L’ spin-off de Breaking bad creat per Vincent Gilligan i Peter Gould arriba a la quarta temporada, on el personatge de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) culmina la seva transformació en Saul Goodman.

11

‘GIGANTES’

MOVISTAR+

Enrique Urbizu, el millor director espanyol de cinema policíac, porta a l’extrem el sentit tràgic i testosterònic d’una família de criminals que encapçala el patriarca Abraham Guerrero.

12

‘GLOW’ T2

NETFLIX

Seguim enganxades a les esplèndides dames del wrestling (en anglès, Gorgeous Ladies Of Wrestling), la visió en femení i multicultural de la cara B de la cultura pop dels anys vuitanta.

13

‘GOMORRA’ T3

SKY ESPAÑA

A Itàlia es va institucionalitzar la família com a organització criminal i a Itàlia, via Roberto Saviano, continua la desmitificació d’aquest tòpic narratiu de la ficció televisiva contemporània.

14

‘THE GOOD PLACE’ T3

NETFLIX

Us heu imaginat mai com seria viure al cel? Aquest és el punt de partida de The good place, que a la tercera temporada ja ha virat l’enfoc uns quants cops. Saludem el descobriment de Jameela Jamil.

15

‘WORMWOOD’

NETFLIX

La recerca de la veritat no és fàcil ni satisfactòria, com demostra un cop més Errol Morris en aquesta filigrana investigadora al voltant de la misteriosa mort del científic Frank Olson.