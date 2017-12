Les 15 millors sèries del 2017

01

‘TWIN PEAKS: THE RETURN’

SHOWTIME / MOVISTAR+

La tornada de la sèrie de David Lynch i Mark Frost va saludar-se amb celebracions nostàlgiques dels fans històrics i amb l’expectació dels serièfils més joves. Twin Peaks: The return ho va desbordar tot i tothom. Com arribada d’una altra galàxia més enllà dels planetes cinema i tele, la sèrie atresora i potencia les constants del director de Mulholland drive. I com qualsevol obra extraordinària, dinamita convencions de les quals ni érem conscients. Defuig la idea que, fora de la ciència-ficció, els personatges s’han de moure en un espai temps lineal i una sola dimensió de la realitat per plantejar estructures narratives que beuen tant del surrealisme com del budisme.

En el seu punt culminant, el ja cèlebre episodi número vuit, Twin Peaks: The return demostra que la ficció televisiva pot explorar llenguatges més propis del videoart i el cinema experimental per endinsar-nos des d’una experiència sensorial extrema en la gènesi del mal. Tot plegat per acabar reflexionant sobre la seva pròpia condició. Al cap i a la fi, al llarg de 18 episodis seguim les dificultats del protagonista, l’agent Cooper, per retornar allà on ens havíem quedat fa 25 anys. L’obra mestra de l’any.

02

‘MASTER OF NONE’ T2

NETFLIX

Dev Shah, el personatge interpretat i creat per Aziz Ansari amb la col·laboració d’Alan Yang, es confirma com el rei de la comèdia televisiva i qui millor recull l’esperit del primer Woody Allen.

03

‘THE DEUCE’ T1

HBO

El naixement de la indústria del porno al costat més salvatge del Nova York dels 70 vist pels autors de The wire, David Simon i George Pelecanos, i protagonitzat per una gloriosa Maggie Gyllenhaal.

04

‘GIRLS’ T6

HBO / HBO ESPAÑA - MOVISTAR +

Fita de la ficció televisiva contemporània, la sèrie de Lena Dunham s’ha clausurat amb una temporada que conté capítols tan excelsos com American bitch, al voltant del consentiment sexual.

05

‘EL CUENTO DE LA CRIADA’

HULU / HBO

La distopia en clau feminista de Margaret Atwood ha triomfat com a minisèrie. La reina de la ficció de tele, Elisabeth Moss, resisteix en una autocràcia on les dones només valen com a serventes o paridores.

06

‘MINDHUNTER’

NETFLIX

L’obsessió de David Fincher pels assassins en sèrie es trasllada aquí a la recerca duta a terme als anys 70 per l’FBI d’un mètode científic que permetés elaborar perfils dels criminals.

07

‘BIG LITTLE LIES’ T1

HBO

La violència contra les dones també marca aquesta variant del culebró sofisticat sobre dones riques creada per David E. Kelley que subverteix en el seu gir final els tòpics sobre els vincles femenins.

08

‘ATLANTA’ T1

FX / FOX ESPAÑA I MOVISTAR+

El sentiment de desubicació presideix aquesta sèrie creada i protagonitzada per Donald Glover, aquí un jove afroamericà que no troba el seu lloc en ambients com el món del hip-hop.

09

‘FEUD’ T1

FX / HBO ESPAÑA

Ningú com Ryan Murphy (Glee, American horror story ) per explorar des de certa estètica camp els budells del Hollywood postclàssic a través de la rivalitat entre Bette Davis i Joan Crawford.

10

‘RICK Y MORTY’ T3

CARTOON NETWORK / TNT

A cada nova temporada, aquesta sèrie de Justin Roiland i Dan Harmon certifica que l’animació és terreny fèrtil per a l’humor subversiu, els imaginaris hiperreferencials i les narratives neobarroques.

11

‘STRANGER THINGS’ T2

NETFLIX

Molt més que exaltació de la nostàlgia dels 80, la segona temporada de Stranger things segueix prenent-se tan seriosament els seus personatges adolescents com l’aposta entregada pel gènere fantàstic.

12

‘BETTER CALL SAUL’ T3

AMC / MOVISTAR +

No es beneficia de la repercussió de la seva sèrie mare, però l’ spin-off de Breaking bad que ressegueix com el Jimmy esdevé el Saul, ha esdevingut una d’aquelles ficcions en les quals sempre es pot confiar.

13

‘BETTER THINGS’ T2

AMC

Amb la complicitat de Louis C.K., Pamela Adlon regala la millor comèdia per desengreixar els discursos sobre la maternitat, les relacions amb els homes, la progènie adolescent i la maduresa femenina.

14

‘HALT AND CATCH FIRE’ T4

AMC

Com un Mad men de la tecnologia, aquest sòlid drama de Christopher Cantwell i Christopher C. Rogers s’endinsa en la quarta temporada en el Big Bang de la World Wide Web a principis dels 90.

15

‘CHANNEL ZERO’ T2: ‘NO-END HOUSE’

SYFY / HBO ESPAÑA

El terror ha triomfat en la ficció del 2017 amb aquesta sèrie antològica inspirada en les creepypasta (llegendes urbanes que corren per internet) que actualitza en la T2 el motiu de la casa encantada.