‘Les de l’hoquei’, una de les millors notícies del 2019

“El que ens hauria agradat veure quan érem adolescents”. D’aquesta manera resumien Laura Azemar, Natàlia Boadas, Marta Vivet i Ona AngladaLes de l’hoquei quan tot just era un treball de final de grau de guió d’unes recent graduades en comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Les quatre van presentar el projecte a la segona edició del Pitching Audiovisual que organitza cada any el Clúster de l’Audiovisual per posar en contacte talent jove amb la indústria. Allà va cridar l’atenció de més d’una productora. Dos anys després, aquest gener s’inicia el rodatge de Les de l’hoquei com a sèrie per a Televisió de Catalunya de la mà de Brutal Mèdia i amb guió de les quatre autores del text original, a les quals se sumen Marta Grau en la direcció argumental i Núria Parera com a coordinadora d’escaletes. Les de l’hoquei, aquest encara és el títol provisional, té prevista l’estrena el 29 d’abril del 2019 com a sèrie setmanal en prime time que prendrà el relleu a la segona temporada de Benvinguts a la família.

Per què aquesta és una molt bona notícia? Si en alguna cosa ha fallat Televisió de Catalunya en els últims anys és en la seva falta de confiança en el talent jove. Àlex Gutiérrez recordava en aquest mateix diari fa un parell d’anys que en una plantilla de 1.700 treballadors en nòmina a TVC, només tres tenien menys de trenta anys, i com això afectava indefectiblement els continguts. Últimament, en la discussió al voltant del progressiu distanciament entre les noves generacions i la televisió convencional, semblava que TV3 no hi tenia res a dir. Mentrestant, altres televisions es posaven les piles amb el tema. Movistar+ amb Skam España, l’adaptació del format pioner de sèrie pensada per a uns adolescents que han canviat la seva forma de relacionar-se amb l’audiovisual. IB3, en una opció exemplar i guanyadora, va obrir un concurs de pilots d’on va sortir Mai neva a ciutat, la primera gran sèrie mil·lennial en català. És veritat que TV3 ha produït ficcions adolescents com Merlí, tot un èxit internacional. Però en un país amb una indústria del cinema tan minsa per una banda i tantes escoles i facultats de comunicació per l’altra, es trobava a faltar que la televisió pública s’impliqués més en la promoció dels nous talents i els nous formats de l’audiovisual.

Dones esportistes

Sembla que això canviarà aquest 2019. D’una banda tindrem en prime time una sèrie creada per unes professionals acabades de sortir de la universitat. Les de l’hoquei també representa una bona notícia perquè atorga el protagonisme central a un grup de noies a partir d’un imaginari tan lligat a allò masculí com és l’esport. Així es trenca una de les inèrcies masclistes més instaurades en els mitjans de comunicació, la tendència a invisibilitzar la realitat de les dones esportistes. A més, l’hoquei és una pràctica molt popular a Catalunya i permet oferir un escenari que evita el centralisme barceloní (ja que ens situem en una localitat imaginària del Vallès, tot i que el rodatge es du a terme sobretot a Palau-solità i Plegamans) i alhora facilita que s’hi identifiquin des de qualsevol indret del país. D’altra banda, també celebrem la decisió de TVC, reflectida en una convocatòria oberta el passat mes d’octubre, de reconduir el canal 33 perquè sigui l’espai per a l’experimentació i la descoberta de joves creadors audiovisuals a partir de la contractació de cinc projectes en què es primarà “l’originalitat en el format, la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals i la proposta de distribució multipantalla”.