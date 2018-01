De debò ‘Els Simpson’ prediuen el futur?

Fa tant de temps que Els Simpson estan en antena que segur que ni recordes l’últim migdia que vas dinar sense la seva companyia. I és que ja sumen 29 temporades, que es diu aviat! Es tracta de la sitcom més longeva dels Estats Units i al llarg de gairebé trenta anys s’han convertit en els dibuixos animats de referència, servint d’inspiració per a altres sèries animades que han aparegut posteriorment. Alguns diran que d’un temps ençà ja no fan tanta gràcia -no entrarem en discussions a aquestes altures-, però la seva contribució repassant la cultura popular i la història contemporània del món en clau satírica resulta innegable.

En tot cas, si últimament tornen a estar en boca de tothom no és per tot això que us acabem d’explicar i que ja sabíeu, sinó per la seva capacitat de predir el futur. Sandro Rey i Aramís Fuster encara n’han d’aprendre molt dels dibuixos de la Fox, perquè ara mateix estan on fire. N’hi ha més, però aquí teniu algunes de les prediccions més boges dels últims anys.

L’atac d’un tigre de Bengala en una actuació a Las Vegas

‘$pringfield’ (T5, 1993)

Després que Springfield legalitzi el joc, el senyor Burns decideix obrir un casino on actuen els domadors Gunter & Ernst -vestits de blanc i amb aquells pentinats dels 80- amb un tigre de Bengala albí. Al funest episodi, el tigre -que va dalt d’un monocicle- decideix atacar un dels dos domadors després de recordar que feliç que era a la jungla. Just deu anys després de l’emissió, els domadors de Las Vegas Siegfried & Roy van patir un atac idèntic del seu tigre blanc.

Els correctors dels mòbils

‘Lisa on ice’ (T6, 1994)

Durant una reunió de l’assemblea escolar de la Springfield Elementary School, el pinxo del Kearney demana als seu col·lega Dolph que desi un recordatori a la seva Newton, un gadget primigeni d’Apple que servia d’assistent personal. A l’embrió de l’ smartphone o la tauleta, els perdonavides de l’escola escriuen “Pegar al Martin” però l’autocorrector ho canvia per “Menjar-se la Martha”. Tot molt normal si no fos perquè l’autocorrecció -ni els smartphones - no s’havia inventat encara i fins i tot l’exdirector de les aplis d’iOS va confessar que aquest gag els va servir per millorar-ne el teclat i arribar a la versió actual.

Homer descobreix el bosó de Higgs

‘The wizard of Evergreen Terrace’ (T10, 1998)

El Homer sent per la ràdio que la mitjana d’edat dels nord-americans és de 72 anys, la qual cosa el fa replantejar-se els èxits de la seva vida. Tot i que la seva família li prepara un vídeo on se’l pot veure a l’espai, boxejant amb Muhammad Ali, a la Marina…, el Homer continua deprimit, fins que coneix la figura de Thomas Edison i totes les seves invencions. Decidit a convertir-se en inventor, ens delecta amb l’escopeta de maquillatge, la cadira de potes extra i en un moment donat el podem veure “desxifrant” una cosa bastant semblant al bosó de Higgs, que es va descobrir l’any 2012. Segons Simon Singh, autor del llibre The Simpsons and their mathematical secrets, “si calcules la seva equació, el resultat és una massa una mica més gran que la nanomassa del bosó de Higgs”, va explicar el físic al diari The Independent.

Disney compra la Fox

‘When you dish upon a star’ (T10, 1998)

Quan els Simpson decideixen passar un dia al llac Springfield, no s’imaginaven que el Homer acabaria sent íntim de la parella formada per Alec Baldwin i Kim Basinger. Convertit en el seu assistent personal i amic, coneix també el director Ron Howard, que continua descartant els guions que el Homer li proposa. Quan els amics famosos decideixen prescindir dels seus serveis, el Homer se’n venja mostrant tota mena d’objectes de la seva intimitat. Cap al final de l’episodi veiem com Ron Howard se cita en un estudi de Hollywood on es veu un cartell que diu “20th Century Fox, ara una divisió de Walt Disney Co”. I és que fa només unes setmanes ens despertàvem amb aquesta notícia, però com sempre Matt Groening i companyia ja ho havien vist clar dues dècades abans.

Trump, president dels Estats Units

‘Bart to the future’ (T11, 2000)

Els Simpson visiten un casino indi i quan el Bart té problemes i acaba al despatx del director -una espècie de xaman-, aquest li mostra com serà el seu futur al cap de trenta anys. Un loser de trenta-i-molts que viu amb el Ralph i que intenta aconseguir diners de la seva germana Lisa, convertida ara en presidenta dels Estats Units. En un moment de crisi, la nova presidenta parla d’un deute heretat de l’anterior president: Donald Trump! Gairebé vint anys abans, Els Simpson ja van predir el que a molts ens ha costat de creure.

Milhouse encerta el Nobel d’economia

‘Elementary school musical’ (T22, 2010)

És la nit dels premis Nobel i els amics es reuneixen a can Simpson a fer les seves apostes sobre qui guanyarà què. És el moment en què s’anuncia que el Krusty serà guardonat amb el Nobel de la pau (spoiler alert : és una trampa!), fent que després el Bart i el Homer l’acompanyin a Oslo. Però just abans de tot això s’ensenya ràpidament un full amb les apostes de tothom. En la categoria d’economia, el Milhouse ha escrit l’economista i professor del MIT Bengt Holmström, que sis anys després acabaria guanyant el Nobel. Bé, Milhouse, bé!

El xou de la Superbowl de Lady Gaga

‘Lisa goes Gaga’ (T23, 2012)

El tren de la gira de Lady Gaga s’atura a Springfield quan la cantant percep la falta d’autoestima del poble. Després d’animar a tothom amb una actuació improvisada, s’adona que només una persona continua summament deprimida: Lisa Simpson. La Lisa ha sigut votada com l’estudiant menys popular de l’escola i Gaga s’imposarà la missió de retornar-li la seguretat en si mateixa. En una de les actuacions la podem veure vestida amb un conjunt de tonalitats platejades i suspesa a l’aire, cosa que acabaria fent gairebé nou anys després a l’estadi NRG de Houston, durant l’actuació de la Superbowl.

La corrupció a la FIFA

‘You don’t have to live like a referee’ (T25, 2014)

Durant el concurs d’exposicions orals, la Lisa tria la figura del Homer com a tema del seu treball, parlant de com de just va ser quan era àrbitre de la lliga escolar. El discurs es fa viral a la xarxa i com que les virtuts que enumera la Lisa són tan poc comunes en els àrbitres de futbol, els organitzadors de la Copa del Món el fitxen per als seus partits. El Homer és impecable i honrat, però els organitzadors (s’entén que és la FIFA) no tarden a intentar subornar-lo. Potser això no costava gaire d’endevinar, malauradament, però el cas és que un any abans que esclatés tot l’escàndol, els Simpson ja van viure en les seves carns grogues els tripijocs de la FIFA. I, per cert, en aquell mateix episodi també es veia com Alemanya derrotava el Brasil a la Copa del Món del 2014.

Arribats a aquest punt només ens podem demanar: ¿és Matt Groening un viatger en el temps? Pot ser. Però, per desgràcia, segurament l’explicació més lògica -i avorrida- de totes aquestes prediccions és que, de mitjana, en un episodi d’ Els Simpson es donen més d’un parell d’esdeveniments, cosa que implica que al llarg de gairebé trenta temporades es tingui una forquilla de 2.500 a 3.000 esdeveniments. Dit això, molts gags no s’han convertit en realitat (¿algú sap si ja han inventat el barret fet de nachos?), però un petit percentatge sí. John Donaldson, de la Universitat de Glasgow, ho explica així: “És un xou que toca temes del nostre dia a dia, així que no sorprèn que alguns fets es facin realitat”. El professor de filosofia és fan de la sèrie i l’any passat va impartir una masterclass anomenada D’Oh! The Simpsons introduce philosophy, que va ser tot un èxit. En declaracions a Business Insider, Donaldson va assegurar que igual que moltes sèries de ciència-ficció “han marcat el camí” per desenvolupar noves tecnologies a la vida real, Els Simpson tenen la capacitat de dibuixar situacions imaginàries que poden -o no- acabar convertint-se en realitat.

Tant si Matt Groening i el seu equip són viatgers en el temps com si no, el que queda clar és que Els Simpson és una sèrie que es pot gaudir a diversos nivells de comprensió i edats, sempre disposada a oferir-te matisos, missatges entre línies i detalls que esperen ser descodificats a mesura que creix també el teu coneixement del món.u