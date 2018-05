El boom del culte a Sheela gràcies a ‘Wild wild country’

Sense gaire promoció, Wild wild country, el documental de Netflix de Maclain Way i Chapman Way al voltant del conflicte que va esclatar a Oregon als anys 80 quan els seguidors de Bhagwan Shree Rajneesh van formar una comuna a la zona, s’ha convertit en la sèrie del moment. A través de sis capítols es reconstrueix la tensió creixent entre els habitants de Rajneeshpuram i els polítics i habitants del comtat de Wako, que es veien amenaçats per la presència i el poder cada cop més palpable del que molts consideraven una secta. Malgrat que Bhagwan sigui la figura al voltant de la qual es mou tota la resta, des de l’inici una altra persona va cobrant protagonisme fins a convertir-se en el veritable pol d’atracció del drama, la seva assistent Ma Anand Sheela. És ella qui manega els fils a Rajneeshpuram, planeja l’estratègia de confrontació amb les autoritats oficials i està al centre d’unes pugnes personals i polítiques dignes d’una variant neohippie d’una tragèdia de Shakespeare.

Instal·lada des de fa anys a Suïssa, Sheela Birnstiel (aquest és el seu nom actual) no veu clar això que la seva figura real a la sèrie resulti més potent que molts personatges de ficció. “La meva feina no va ser fàcil, era molt exigent”, recorda a propòsit dels seus anys a Rajneeshpuram. “Es fa impossible impossible descriure el que vam viure allà en la seva integritat”. Però, pel que fa a la manera en què apareix a Wild wild country, assegura que no s’han tret de context en cap cas les seves declaracions.

Un dels aspectes més fascinants de la sèrie és l’estira-i-arronsa polític entre una nova comunitat que aspira a l’autogovern i les estructures de l’estat tradicional que la combaten. Sheela no es veu qualificada per comparar la situació que van viure a Rajneeshpuram, quan els Estats Units van fer servir tots els mecanismes de la llei per combatre’ls, amb el que passa a Catalunya. Ella considera que en cap moment van desafiar el govern nord-americà. “Utilitzàvem les lleis per al nostre autogovern. Tot va ser legal. L’únic que volíem era aturar la manera en què ens discriminaven”. El documental fa palès que també hi havia un biaix religiós per part dels ciutadans i polítics d’Oregon a l’hora de criticar els rajneeshees. “La gent d’Oregon, sobretot els cristians fonamentalistes, no estava preparada per acceptar la nostra manera de viure, i els mitjans de comunicació van jugar un paper important a l’hora d’alimentar aquesta por. I el concepte de sexualitat oberta que impartia Bhagwan tampoc hi va ajudar.”

D’altra banda, ella tampoc se sent culpable d’algunes de les “estratègies” que van dur a terme per defensar-se, entre elles l’enverinament massiu d’aliments del poble veí. “Vaig complir sencera la sentència de 39 mesos a la presó que em van imposar i ja he girat full. Recomano a tothom que ens llegeixi que faci el mateix i se centri en les magnífiques ensenyances de Bhagwan”. La figura del guru continua sent el motor que mou Sheela. “Estava profundament enamorada de Bhagwan, ho va ser tot per a mi. Per això em va ser tan fàcil acceptar el seu somni i treballar per fer-lo possible”. Ni tan sols admet fins a quin punt la seva pròpia figura emergeix com la d’una dona sense por a exercir el poder com poques se’n veuen al cinema i la ficció. “No tinc una consciència explícita de ser una dona, em considero un individu. El meu pare, un militant per la independència de l’Índia, em va educar des de petita en la llibertat de pensament i d’expressió. La por no es considerava”.