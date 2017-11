Yaiza RedLights:“No hi ha res més sexista que el porno per a dones”

Nascuda a Gavà fa 26 anys, la Yaiza va estudiar aparadorisme i marxandatge, una professió que va quedar enrere ràpidament quan va veure que la motivava més emprendre algun negoci relacionat amb la sexualitat. Actualment s’ha convertit en la youtuber Yaiza RedLights, que parla sobre sexe i que és copropietària d’una botiga en línia de joguines eròtiques. “Encara em pregunto com ha tingut lloc tot aquest canvi”, admet somrient. Instal·lada a Terrassa amb el seu home, el Jordi, s’ha convertit aquest any en la imatge del Saló Eròtic de Barcelona, un encàrrec que va acceptar amb la condició que l’esdeveniment inclogués una campanya per conscienciar contra l’abús sexual infantil.

Tornar amb plans

“Vaig acabar d’estudiar i vaig tenir una feina random, fins que vaig veure que estava perdent el temps. Llavors me’n vaig anar a viure a Brighton tres anys amb el meu nòvio. Un any abans de tornar, vam decidir estalviar al màxim per començar algun projecte aquí. I sense estudis de mercat ni res vam decidir que seria una botiga de joguines eròtiques”, explica la Yaiza. “Quan ens hi vam posar ens vam adonar que tot allò no tenia cap sentit si la gent no en sabia, de sexualitat i joguineria, cosa que per a mi era impensable”, lamenta la youtuber, que recorda: “Quan vam fer la presentació de la botiga al Saló del 2015, el meu marit [que també és el seu soci] em va dir: «T’hauràs d’obrir un canal de YouTube i parlar de joguineria». Un mes després penjava el primer vídeo”, confessa la youtuber, famosa pel seu estil clar i planer.

En 1a persona

“Sense pensar-m’ho vaig acabar tenint un canal de YouTube”, recorda la Yaiza, que té com a vídeo més vist un de dedicat a “les millors tècniques per masturbar un home”, amb 3,3 milions de visualitzacions. Un vídeo que, juntament amb els altres, explica que li ha portat algun disgust: “Fa sis mesos no havia explicat ni que estava casada, només era la directora d’una botiga eròtica que feia reviews de joguines. Però amb l’estigma que té la sexualitat, i més sent una dona, no et pots imaginar els comentaris que rebia. Eren brutals i, més que a mi, afectaven al meu marit. Hi ha gent per tot, per desgràcia”. “A mi em sap greu que això passi, ja no tant per mi sinó per la quantitat de gent que pot patir per culpa de persones així. A una persona una mica feble se la pot enfonsar, dient-li segons què”, adverteix la Yaiza.

Porno per a tots

La youtuber tampoc es talla quan opina sobre el porno, del qual diu que no n’és gaire consumidora. “No podem pensar que l’educació sexual és porno ni que el porno és l’únic culpable de la mala educació sexual”, explica la youtuber, que critica també l’etiqueta de porno per a dones: “Crec que no hi ha res més sexista ni binari. Pel simple fet de ser dona significa que m’ha d’agradar un porno diferent que als homes? Crec que la lluita està molt confosa. Crec que s’ha de lluitar per un porno en el qual hi hagi diversitat en tots els sentits, des de tríades de qualsevol gènere a diversitat funcional. Prou de genitalitzar-ho tot. Crec que, al cap i a la fi, la lluita del porno està en buscar la diversitat. No en fer porno per a algú en concret”. “La gent creu que tot ha canviat molt en relació al sexe, però no és veritat”, conclou.