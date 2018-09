‘Mai neva a Ciutat’, torna la sèrie revelació mallorquina

Mai neva a Ciutat és la primera sèrie televisiva en català que recull les inquietuds de la generació que ara voreja els trenta anys a partir d’uns referents audiovisuals i culturals propis. El més evident, Girls. Com la creació de Lena Dunham, aquesta producció d’IB3 TV compta amb una protagonista, Neus Perelló (Esther López), en crisi amb l’època que li ha tocat viure i amb l’ambició de guanyar-se les garrofes escrivint. Però lluny de limitar-se a reproduir l’estil i el tipus de personatges dels seus models, Mai neva a Ciutat converteix la complexa relació dels mallorquins amb la pròpia idiosincràsia en el tema de la primera temporada.

La Neus torna a Mallorca després de viure uns mesos a Londres. En el primer capítol, manté una conversa amb Pau Debon després de ferir-lo sense voler (d’aquí el plany d’“He matat n’Antònia Font”, una frase que cobra cert valor simbòlic). El cantant, que s’interpreta a ell mateix, sintetitza de manera molt precisa i melancòlica aquest tarannà que fa que els mallorquins, tant si marxen de l’illa com si s’hi queden, s’acabin penedint de l’opció que prenen. A partir d’aquesta trobada, la Neus s’engresca a fer de periodista i xerra en cada episodi amb algun representant de la cultura popular mallorquina, de Tomeu Penya a la vedet Vivian Caoba passant pel còmic Toni Nievas. Amb certa autoconsciència, la sèrie dibuixa així un teixit cultural i d’oci propi de Palma allunyat dels tòpics, dels complexos i dels reclams turístics. Tot, acompanyat d’una banda sonora amb grups com els hipnòtics Jansky o els grans Da Souza, entre d’altres.

Molts illencs s’han identificat amb aquesta sèrie d’IB3 TV ideada per Joan Fullana i Joan Yago com no havien fet abans amb cap altra ficció autòctona. Es va estrenar a finals del 2017 i, gràcies al boca-orella, ha traspassat les fronteres de la televisió pública balear. Aquest agost s’ha pogut veure a TV3 i està disponible a Filmin. Ara n’arriba la segona temporada, que s’estrena el dilluns 24 de setembre a IB3 TV. El segon capítol es podrà veure en exclusiva, abans de la seva emissió a la televisió, el dissabte 29 al festival Serielizados.

En els episodis inaugurals de la nova temporada de Mai neva a Ciutat, la veu de Neus Perelló sona més madura. El primer relat que desgrana en off ja no se centra en els seus propis problemes sinó en els de Palma: gentrificació, sobreexplotació turística... La protagonista ha superat el desencaix amb la seves arrels. I ja no cal que la sèrie recorri a les figures populars que reafirmaven l’existència d’una identitat cultural pròpia. Ara és el germà petit, en Clay (Miguel A. García), qui ha marxat per estudiar a Barcelona (“Ja t’has apuntat a algun CDR?”, li pregunta la Neus quan xerren via Skype), la mare (Caterina Alorda) està a punt de casar-se amb en Pascuale (Luca Bonadei), i la Carme (Maria Bauçà) ha trobat una feina que no li produeix tanta angoixa com fer classes a adolescents. Mentre que el personatge de Joan Rius (Albert Mèlich) guanya merescudament més protagonisme, en els dos primers capítols la sèrie juga a postergar l’entrada en escena d’en Lluís (Josep Orfila), que encara no ha fet acte presència. Però la nova temporada sobretot l’encerta en com enfoca la qüestió d’un embaràs no planejat, un tema que la ficció televisiva sol tractar de manera secundària o des d’una perspectiva en excés dramàtica.