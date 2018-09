Fantasies eròtiques en sèrie a ‘XConfessions’ d’Erika Lust

Des del 2013, Erika Lust filma una colla de curts que, amb el títol de XConfessions, plasmen les fantasies sexuals que li fan arribar persones d’arreu del món. Ara estrena XConfessions: the webseries, una versió menys explícita d’aquest cicle en forma de comèdia contemporània protagonitzada per dues amigues mil·lennials i angloparlants residents a Barcelona, l’Emma (Karina Kolokolchykova) i l’Olivia (Melina Matthews), que condueixen un podcast sobre somnis eròtics. Les dues representen maneres diferents d’afrontar la pròpia sexualitat. L’Emma és defineix com a queer, és llançada i segura d’ella mateixa: la sèrie arrenca amb un escena en què es fotografia nua davant del mirall mentre es tapa els mugrons amb un dit i penja la foto a Instagram. L’Olivia es mostra més tímida i prudent. Malgrat ser força diferents, comparteixen pis, amistat i la inquietud per parlar de la sexualitat femenina. En cada episodi discuteixen sobre algun tema que s’hi relaciona. Per exemple, ¿no és imprudent penjar fotos teves nua a les xarxes socials? El debat que mantenen s’integra en el seu programa i serveix com a introducció a la fantasia eròtica que la websèrie posa en imatges: una trobada entre diferents noies vestides de gat, un relat amb femme fatale que sembla extret d’un llibre de Raymond Chandler, una altra història més quotidiana entre veïns... Cada fantasia està protagonitzada per intèrprets diferents, i compten amb la participació de figures tan conegudes com Amarna Miller.

XConfessions: the webseries segueix els postulats que han convertit Erika Lust en la directora més coneguda quan parlem d’una alternativa a l’imaginari de porno dominant, tan regit per la mirada masculina, l’heterosexualitat agressiva i la penetració del cos de la dona com a definició primera i última de la sexualitat. A XConfessions, les dones són les protagonistes principals. També darrere de la càmera, com es pot comprovar en els crèdits. Tota una declaració de principis d’una realitzadora que té clar que fer un porno alternatiu comença per convertir els rodatges en espais còmodes i segurs per a les i els professionals que hi treballen. La dominació masculina com a principi rector de tants pornos tradicionals deixa pas aquí a una concepció del sexe basada en el principi del plaer, un plaer igualitari i positiu. A Lust també li agrada tenir cura de les ambientacions. Així trobem una certa sofisticació en els escenaris que l’allunya tant de la funcionalitat escenogràfica de la indústria tradicional com de l’estètica més pobre i en brut del porno amateur. D’altra banda, l’estètica de la sèrie també se situa més a prop de les imatges sempre tan polides, fotogèniques i complaents d’Instagram que dels escenaris més subversius pel que fa a pràctiques sexuals i polítiques dels cossos que es plantegen des del post-porno.

XConfessions -que es presenta aquest dissabte dia 29 al festival Serielizados- obre el meló de l’erotisme en un format, les websèries, que es pot permetre unes llibertats per ara impensables en la ficció televisiva tradicional. A més, li escau el to de nova comèdia televisiva que hi aporten les dues protagonistes, amb molt bona química entre elles. Accessible de manera gratuïta a través de la web oficial i sense escenes explícites (que es poden recuperar a la mateixa pàgina), XConfessions també funciona com un primer tast, un preescalfament al cinema d’Erika Lust per a qui encara no ha provat els plats principals.