‘Élite’ o ‘Skam España'? Dos models de sèries per a adolescents

Els nous agents audiovisuals s’apunten a la producció de sèries per a joves a la recerca d’aquest públic que abandona la televisió convencional per consumir en altres plataformes. Movistar+ ha estrenat la versió espanyola de Skam, la ficció noruega pionera en l’adopció de noves formes de narrativa transmèdia. Netflix ha produït Élite, una sèrie amb clara vocació internacional, com és propi d’aquesta plataforma. Totes dues comparteixen el fet d’adaptar formats o influències de moltes altres sèries d’èxit. Skam España parteix de l’original de la televisió pública noruega NRK per trasplantar-lo a la realitat espanyola amb petites variacions en les trames i personatges. Élite beu de manera evident de títols com ara Por trece razones, Riversdale, Rebelde way o la mateixa Skam. Alhora, les dues funcionen, sense pretendre-ho, com a models gairebé contraposats, que no autoexcloents, de plantejar una sèrie juvenil.

Élite opta pel format de culebró televisiu en què tot es concep o passa de manera extrema: la distinció entre alumnes de classe alta i de classe obrera, les tribulacions que viuen els protagonistes, les experiències sexuals... El punt de partida no és altre que l’assassinat d’una de les protagonistes i, com a Por trece razones, la sèrie reconstrueix els fets a còpia de flash-backs. Skam España, en canvi, parteix de la idea molt més autèntica que quan ets adolescent no cal que matin ningú perquè se t’ensorri el món. N’hi ha prou de barallar-te amb la teva millor amiga, enfadar-te amb la parella o que malparlin de tu a les xarxes socials. Aquestes són algunes de les coses que li passen a l’Eva en aquesta primera temporada.

Malgrat ser víctima d’escarn per la seva vida amorosa, la protagonista de Skam España compta amb el suport del grup d’amigues. Les protagonistes femenines guanyen per golejada a la sèrie de Movistar+. No només perquè siguin majoria. També per la importància que cobren els lligams entre elles. Els guionistes d’ Élite, en canvi, són incapaços d’imaginar ni una sola relació sòlida entre dues noies, i la majoria d’elles estan hipersexualitzades o són verges. Les fantasies sexuals que presenta la sèrie resulten d’una sofisticació poc creïble en el context d’un institut. Molt més oportuna se’ns presenta la visita que fan la colla de Skam Espanya a un centre de salut sexual per a joves per acompanyar-hi la Viri, que té una conversa d’allò més terrenal amb el metge. En algun moment de la sèrie el discurs feminista es força un pèl massa, sobretot a través de la Nora, la conscienciada del grup. I alhora, com s’han queixat alguns fans, la versió espanyola ha traït un dels mèrits en aquest aspecte de l’original: que una de les intèrprets no tingués un cos normatiu. Les dues sèries també comparteixen la presència normalitzada d’una protagonista musulmana abillada amb el hijab, una idea que manlleven de l’ Skam original. A l’espanyola, per ara, no li han donat gaire peixet.

La posada en escena d’ Élite és pròpia d’una sèrie d’alt pressupost que confia en realitzadors amb carrera cinematogràfica, en aquest cas Ramón Salazar i Dani de la Orden, perquè li atorguin aquest acabat típic d’una pel·lícula. Skam ofereix un estil més naturalista, com si totes les escenes es gravessin amb càmeres de dispositius mòbils. Com a l’original, la narració és fragmentària i cada capítol s’anticipa a través de petites píndoles penjades a la pàgina web oficial. A més a més, converteixen les xarxes socials, a través dels perfils dels personatges, en una eina narrativa més. Les dues sèries també tenen en comú que les respectives plataformes no comparteixen els índexs d’audiència, tot i que sembla que Élite està triomfant arreu i a Skam España li costa més.

‘Élite' de Carlos Montero i Darío Madrona, per a Netflix

'Skam España', de Begoña Álvarez i José Ramón Ayerra, per a Movistar +