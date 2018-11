‘Del twist al tuit’, la bretxa generacional a la tele valenciana

Què pot fer la televisió tradicional per recuperar una franja d’audiència, la dels joves, que cada cop més es decanta per veure els continguts audiovisuals en les noves plataformes digitals? Aquest és un dels temes que planteja la 24a edició del Miniput, la Mostra de Televisió de Qualitat de Barcelona que se celebra al Centre de Cultura Contemporània el dissabte 1 de desembre. Després de projectar algunes de les millors produccions vistes a l’última edició de l’INPUT (International Public Television Conference), el Miniput es clou, com és habitual, amb una taula rodona que se centra en la producció a l’estat espanyol. Aquest 2018 el lema és Televisió Z: Tornen les joves audiències?, i es comentaran els casos d’ El Bloque (Internet) i Oh My Goig (BTV) -programes que ja hem reivindicat des del Play -, la nova línia de continguts d’IB3 amb sèries com Mai neva a Ciutat -també comentada en aquest espai-, formats transmèdia com Els entusiastes i documentals com Samantha Hudson i Del twist al tuit, una proposta d’À Punt que ens permet endinsar-nos en els continguts de producció pròpia de la nova televisió pública valenciana.

Aquest format, dirigit per David Barragan, confronta dos membres de diferents generacions d’una mateixa família que xoquen per algun tema: l’avi que no entén el net grafiter, l’àvia cuinera a qui no li cap al cap que la neta no mengi productes d’origen animal, la mare romàntica i monògama amb el fill poliamorós, l’amant dels pasdobles horroritzada pel net que balla amb sabates de taló, la dona presumida esgarrifada amb la neta que juga a rugbi, el pare hippy que voldria que la filla marxés d’una vegada de casa... Aquest docuxou, que recorda com treballa el format TV3, presenta primer les versions oposades dels dos familiars per, seguidament, intentar salvar aquesta bretxa generacional. El programa acosta el més gran al territori del més jove a través d’algun expert que l’endinsa en la matèria de primera mà, i viceversa. En la conclusió, joves i grans acaben acostant posicions. De passada, el programa fa pedagogia intergeneracional al voltant d’expressions culturals molt lligades a franges d’edat concretes.

Música i territori

Del twist al tuit no és l’únic format de la nova televisió valenciana que apel·la a un públic jove. Amb un nom que pica l’ullet a Senior i el Cor Brutal, València, Califòrnia aposta per apropar-se a la realitat diversa de la música al País València amb un format que recorda el programa de TVE Mapa sonoro. Aquí les càmeres també surten del plató per recórrer el territori a la recerca dels músics que el fan sonar. Aquesta road movie musical la condueixen Nelo Gómez i Sénia Mulayali, que proposen en cada capítol un itinerari concret. Per exemple, en Les quatre estacions de l’arròs (ara l’homenatge és a Inòpia) recorren el paisatge entre Pinedo i Sueca per traçar les empremtes que encara queden de la ruta destroy. Entre camps d’arròs i macrodiscoteques, algunes ja simples discoteques, els presentadors parlen amb experts en el tema com Joan Oleaque, reivindicadors del fenomen com Carles Biano, d’Orxata Sound System, o grups de la zona que hi tenen una relació puntual com Machete en Boca o Jorge Martí, de La Habitación Roja. El capítol es clou amb un moment d’èxtasi a les antípodes dels que es vivien en aquests clubs, amb el jove Jonatan Penalba entonant una cançó de batre mentre cau la nit sobre els arrossars.