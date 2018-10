On y Va, un temple del cafè i de les bicicletes

Una, dues i tres taules. Només. Una barra alta i una barreja molt ben cuidada entre cadires de fusta, tamborets baixets de colors i les clàssiques cadires vintage de quan anàvem a col·legi. El que vindria a ser cuco-cool. Domini de la fusta clara i prestatgeries amb pots de vidre que descobreixen galetes artesanes, cereals orgànics, granola casolana i bagels fornejats i amassats per un forner de confiança, fets amb massa mare i en un forn de llenya. Qualitat premium i un autèntic protagonista: el cafè. Juguen a la Champions del cafè i trien sempre el millor, de les millors procedències. Sempre canviant i amb una història al darrere que t’expliquen atentament quan te’l serveixen a taula sobre una fusta amb el seu corresponent got d’aigua. Comme il faut. Autenticitat pura. Tant que, de fet, es neguen a servir cafè descafeïnat perquè diuen que és una “porcada”. I és que l’On y Va Coffee és un autèntic temple del cafè de veritat i el serveixen amb el respecte i l’admiració que es mereix. Sona la banda sonora de Jackie Brown i m’arriba un bagel healthy : alvocat, formatge, gall dindi i hummus.

Però més enllà del cafè, hi ha un altre element en l’equació guanyadora d’aquest local: el món de la bici. Es descobreix la passió del fundador a les parets del local: bicicletes penjades, gorres, mallots, fotografies i revistes especialitzades com Volata, Ziklo, Solo Bici i Rouleur. En definitiva, que no passa per alt que el propietari és un autèntic malalt del ciclisme i que el que ha volgut crear és la fusió perfecta del millor cafè de la ciutat amb l’univers de la bici. I, ara, fa un pas més i obre un local que fusiona botiga de bicis, sortides i cafeteria top al carrer dels Vergós. Can’t miss it.

Ciutat de Balaguer, 45 (Barcelona)