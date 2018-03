La ruta del bacallà, hu-ha!

“El bacallà és un peix blanc amb uns valors nutritius excepcionals: té un contingut calòric baix i, en canvi, una elevada quantitat de proteïnes d’alt valor biològic. L’ofici de bacallaner és exclusiu de Catalunya. No existeix enlloc més. L’artesà bacallaner el talla, el desespina, el remulla i el dessala.” Ningú millor que el Gremi de Bacallaners per animar-nos a enfilar una Ruta del Bacallà que aquest any celebra la seva sisena edició i compta amb la companya Bibiana Ballbè com a ambaixadora i amb la cervesa Inèdit d’Estrella Damm com a perfecta opció de maridatge.

Fins al 8 d’abril, en trenta restaurants i vuit bacallaneries de Barcelona es pot gaudir de platets, tastets i diferents menús gastronòmics en els quals el protagonista és l’autèntic bacallà d’Islàndia, el Gadus morhua, tallat i curat de manera tradicional. La meva ruta golafre-bacallanera va arrencar al Mercat del Ninot, a la paradeta de Perelló 1898, mestres centenaris en l’elaboració i distribució d’aquest peix que navega per l’Atlàntic Nord. Assegut a la barra assaboreixo un caneló de poma farcit de brandada de bacallà amb maionesa d’alfàbrega i comparteixo una foto amb #ElPlaerDelBacallà per optar al viatge per a dues persones a Islàndia, la Meca del Gadus morhua. Hu-ha!

Reincideixo en el caneló, lacat amb crema de carxofes, a la Pepa Tomate del carrer Parlament, 35. Al Mano Rota (Creu dels Molers, 4), un dels meus restaurants preferits de la ciutat, m’endinso en el bol que conté un morro de bacallà amb el seu pil-pil de pells i ou fregit d’escàndol. Em faig la photo finish en un altre local centenari, El Sortidor, de la plaça que li dona nom: bacallà a baixa temperatura amb textures de samfaina; ceba i all envinagrats, aire de pebrot vermell, albergínia arrebossada i gelatina, compota i escuma de tomàquet. Més informació a rutadelbacalla.cat. u