El que em deixo i el que vindrà... Nyam!

El morro fregit de la Polleria Fontana i els torreznos de la Bodega Carol. La bomba psicodèlica que serveix el Siscu al Museu de l’Embotit. La desastrosa paella (ehem!) de Jamie Oliver, l’addictiva sèrie Ugly delicious, de David Chang, i l’homenatge a la gastronomia italiana de la segona temporada de Master of none. Viatjar a Hondarribia per assaborir la txuleta madurada del Laia Erretegia, a Nova York per xarrupar les ostres que serveix Marcelo a la Grand Central Station o a Copenhaguen per fer un mix explosiu de tacos i mezcales a Hija de Sánchez.

Gaudir amb la Maria del combo de tellines i vi blanc a l’assolellada terrassa de la Taberna del Guille, a Castelló; fer un arròs negre com a prèvia del Primavera Sound al Maians de la Barceloneta (RIP) i passejar per la Rambla el dia que va morir Anthony Bourdain clavant-li mossegades al mollete de soft-shell crab, papada de porc rostida i chimichurri picant del Mano Rota. Un bon grapat de llibres per seguir nodrint la meva gastroteca: Canaille, de Miquel Brossa; Barcelona a peu de porc, de Ricard Martín; Diseños y esbozos para elBulli, de Luki Huber, Les dîners de Gala, de Salvador Dalí....

Els peus de porc amb oli de trufa negra del Sense Pressa i el moll de l’os amb eriçó de mar i caviar del Sants es Crema. Les fotos de fan amb Massimo Bottura i Juan Mari Arzak a Bilbao. Riure de valent amb la guia Catalunya Galtes Tour, de Jordi Sabatés Ametller, i abraçar el vàter tota la nit després d’excedir-me a Les Grands Buffets. La pizza Jerry Tomato, amb tomàquets, olives, burrata i alfàbrega, de Can Pizza, les aletes de pollastre ultrapicants d’A Pluma i el cap i pota per sucar-hi una barra de pa sencera del Gelida. Dushan Roura, Douglas McMaster, Borja Sierra, Miquel Armengol, Narciso Bermejo i el Quim de la Boqueria. Tot el que em deixo i tot el que vindrà. Nyam!