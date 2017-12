Els ous del xef Mario Batali

Els ous simbolitzen de manera barroera els testicles en aquesta fal·locràcia nostra en què la valentia s’interpreta com un valor masculí. Els ous són també, i essencialment, un aliment fonamental de la nostra dieta i estan presents com a ingredient en un dels plats més apreciats de la cuina italiana: la pasta. Mario Batali, nascut a Seattle el 1960 de pare italià i mare francocanadenca, és un dels xefs més populars dels Estats Units, un personatge excèntric que s’ha guanyat el respecte de la crítica amb restaurants com Babbo o Del Posto i l’afecte del públic gràcies a programes tan ben parits com Molto Mario o Spain... On the road again, on feia ruta amb Gwyneth Paltrow tot descobrint les meravelles de la gastronomia espanyola. Batali és tot això i, també, un assetjador sexual.

Quatre dones l’han acusat aquesta setmana d’abusos en diferents ocasions durant els últims 20 anys i Batali no ha tingut més remei que admetre-ho, demanar perdó i desvincular-se del lucratiu hòlding que gestiona els seus restaurants arreu del món. L’escàndol arriba dos mesos després que 25 dones acusessin John Besh, referent de la cuina de Nova Orleans, d’haver institucionalitzat la cultura de la vexació a la dona en el si del seu grup de restauració. Lindsey Reynolds, la responsable de les seves xarxes socials, és una de les “trencadores del silenci” reconegudes per la revista Time en el seu especial dedicat a la Persona del Any 2017.

Els companys de professió han trigat poc a tuitejar la seva repulsa, la seva condemna. Però demà seran jugadors de bàsquet, banquers, taxistes, polítics... I a casa nostra què? El masclisme està tan arrelat al còrtex de la nostra societat que temo molt que encara trigarem a veure algú que s’atreveixi a trencar el silenci de la vergonya, a esclafir els ous de la covardia.