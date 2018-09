La nova onada de censura sexual

Vivim temps complicats. Una imparable onada de censura està enfosquint l’únic reducte d’informació lliure que teníem fins ara: internet. Les condemnes per ensenyar qualsevol cosa que no sigui considerada “per a tots els públics” s’estan endurint. Perfils bloquejats. Creadors censurats. Pàgines eliminades.

La setmana passada Instagram va dur a terme una de les seves purgues periòdiques en busca de comptes de treballadores sexuals. Perfils que, per cert, ja tenien les fotos degudament tapades per ocultar mugrons, natges descobertes i qualsevol vestigi de contingut sexual. I tot i així desenes de persones van obrir l’apli i es van trobar el seu compte deshabilitat. El missatge que hi apareixia informava els usuaris que el contingut “sexualment suggestiu” i el llenguatge “sexualment explícit” no estan permesos a la plataforma. Unes pautes que, per cert, ni tan sols apareixen a les seves Normes comunitàries.

I amb una definició tan abstracta, on és el límit? ¿Un escot ample és sexualment suggeridor? ¿I què passa si et surt la galta del cul per fora dels pantalons? ¿Parlar d’educació sexual a la teva foto compta com a llenguatge explícit? Vivim un moment en què la por a l’ofensa està acotant la llibertat creativa. Tenim tanta por d’incomodar algú i tantes ganes de sentir-nos moralment superiors per protegir les minories oprimides que estem donant ales a la censura, la repressió i el puritanisme.

Està arribant aquell punt en què el problema no és mostrar nus ni parlar de temes escabrosos. El problema és existir més enllà d’allò moralment acceptat. Sobretot quan intentes situar-te públicament com a subjecte actiu. El problema no és que les treballadores sexuals publiquin nus, el problema és que existeixin a la plataforma. Així que, si esborrem els seus perfils, problema resolt.u