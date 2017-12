Una nadala per fer que no paris de comprar

Fa uns dies es va publicar a YouTube i a Spotify “la nadala perfecta” o “la nadala més feliç de la història”, segons llegeixo en diversos mitjans. La cançó en qüestió es titula Love’s not just for Christmas, la canta el London Community Gospel Choir i la firmen Harriet Green i Steve Anderson com a part d’un projecte científic en col·laboració amb el doctor Joe Bennett del Berklee Music College de Boston. El doctor Bennett va analitzar 200 hits nadalencs i en va treure una sèrie de patrons que tenen a veure amb la lletra, el tempo, el compàs i la tonalitat. Segons el musicòleg, els temes de les nadales no han canviat des dels anys 40 i inclouen conceptes com la casa, l’amor, el Pare Noel, la neu i la pau. En més de la meitat de les cançons hi sonaven picarols, la gran majoria estaven escrites en tonalitats majors i un compàs de 4/4 i l’estudi dels tempos donava una mitjana de 115 pulsacions per minut.

Amb aquest patró, Green i Anderson van escriure Love’s not just for Christmas, que repeteix la paraula Christmas fins a 21 vegades i fa referència a idees com molsa, desitjos i embolicar regals. Bennett ha dit que el resultat final li sembla “realment un gran producte”, tot i que les nadales es titllin sovint d’“insuportables”. I sí, la interpretació del cor de gòspel sembla prou afortunada i pot ser que acabi agradant, però després de llegir que Bennett fa servir la paraula producte per parlar de la cançó no he pogut evitar fixar-me en un detall que no s’explica en la majoria de notícies. Al videoclip, les cantaires del London Community Gospel Choir apareixen actuant en un centre comercial. Rebobino i a l’inici del clip llegeixo: Intu presents... Aha! Intu, que patrocina tot el projecte, és un grup empresarial que té centres comercials al Regne Unit i a l’estat espanyol, i serà en aquests centres on cors locals interpretaran la cançó en directe durant el mes de desembre. Es tracta, per tant, d’una acció publicitària amb un objectiu concret: que la gent se senti contenta i compri més. El mateix grup en dona la clau a la seva pàgina web: “Et sents festiu? Inspira’t i comença a comprar ara!”

Que el Nadal és una època de consumisme desaforat no se li escapa a ningú. Inicialment la festa tenia un origen religiós, però actualment no tenim indicis que el riu de gent que omple el Portal de l’Àngel acudeixi en massa a la missa del Gall. Quin és, doncs, el propòsit d’aquesta festa? Fins i tot l’argument tradicionalista es podria rebatre fàcilment: potser el pessebre, el tió i els Reis són nostres, però l’arbre i Santa Claus i tantes coses més? Actualment el Nadal és un Frankenstein cultural on hi cap tot perquè el seu propòsit primordial és el de fer entrar els ciutadans a les botigues i que en surtin carregats amb bosses plenes de menjar i de regals. Gent amb problemes per arribar a final de mes que se sent empesa a endeutar-se fins a les celles per satisfer una obligació del... mercat. Potser ens hauríem de començar a plantar i a rebel·lar-nos contra la dictadura nadalenca, racionalitzar-la, fer-la més petita, més nostra, donar-li un sentit, per molt que se’ns disgustin avis i sogres. I compte, perquè si llegiu bé el títol, aquest Love’s not just for Christmas apunta també a la resta de l’any: aquí la paraula amor només interessa si és convertida en mercaderia.