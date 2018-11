Un món de delícies enllaunades

“Hola, Roger, t’ha arribat un llibre a la redacció”. Obro l’app de Cabify i demano un vehicle amb destinació al carrer Diputació, 119. Obro el sobre que em donen: Delícies en llauna. Subtítol: Receptes saboroses i superfàcils de preparar. Escrit per Toni Monné, amb il·lustracions de Juan Linares i editat per Cossetània. Dues pàgines per recepta, amb llista d’ingredients i passos d’elaboració que fins i tot un sapastre com jo podria seguir. Arengs fumats amb blat de moro torrat i salsa verda; amanida tèbia de pastanaga i tonyina amb comí; tàrtar de sardinetes i alga nori, o wrap d’enciam a l’estil thai amb guatlles en escabetx. És, doncs, una guia de consulta eficaç per quan tens convidats i vols sorprendre’ls amb un vermut deluxe.

De llaunes tampoc en falten a Vidrios y Cristales, la bodega especialitzada en conserves premium, salaons i altres aperitius clàssics que Grupo Sagardi va obrir fa un any i mig al passeig d’Isabel II, 6, de Barcelona. M’hi cito amb Iñaki López de Viñaspre, president del grup, que m’explica que va ser arran d’un viatge a Porto, on fa anys que la tendència de recuperar, reivindicar i fins i tot envellir la llauna és una realitat, que va decidir focalitzar en aquest format de consum el seu nou local. “Vam contactar amb totes les productores de peix d’Europa perquè ens n’enviessin mostres”, comenta López de Viñaspre. “Vam rebre més de 500 llaunes i les vam anar tastant durant setmanes; una bogeria, però també l’única manera de garantir que el producte que oferim té la qualitat que busquem. Tenim llaunes de 45 orígens: el País Basc, Huelva, l’Escala, Itàlia, França... La nostra idea és també fer pedagogia de la conserva, que el client senti curiositat, tasti i pregunti”. Dit i fet. I adjunto bodegó que ho confirma.