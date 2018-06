Amb els millors xefs del món a Bilbao

Són les dues de la matinada i a l’estadi de San Mamés sona The boys are back in town de Thin Lizzy. Seria meravellós que els germans Roca entressin ara per la porta de l’ afterparty de la gala de The World’s 50 Best Restaurants que ha reconegut El Celler de Can Roca com a segon millor restaurant del món. Una posició per sobre de l’aconseguida l’any passat i un esglaó per sota de Massimo Bottura i la seva Osteria Francescana, a Mòdena, que torna a situar-se, com el 2016, al capdamunt del llistat gastronòmic de referència mundial.

Però ni rastre del Joan, el Josep i el Jordi; tampoc de l’equip del Tickets (posició 32) ni de l’Oriol Castro d’un Disfrutar que ha entrat com un coet entre els cinquanta millors, passant del 55 al 18. O van arribar quan jo me n’anava o van celebrar-ho en petit comitè. Qui sí que té ganes de gresca és l’Andoni Luis Aduriz del Mugaritz (9), amb un somriure perenne a la cara tot i lluir a contracor -és de la Reial Societat- la samarreta personalitzada de l’Athletic de Bilbao que l’organització ha regalat als millors xefs del món. M’atreviria a afirmar que el més feliç de tots ells és Zaiyu Hasegawa, del restaurant Den de Tòquio, reconegut enguany amb el premi One to Watch i que se situa un esglaó per sobre del Disfrutar barceloní. No para de fer-se selfies amb tothom, servidor inclòs.

Hores abans, a la recepció prèvia a la gala celebrada al Palau Euskalduna, no puc evitar acostar-me a Massimo Bottura per demanar-li de fer-nos una foto. Mitomania golafre. Crec que la instantània li acaba donant sort! Me’n faig un altra amb Miquel Brossa, gastrònom de capçalera per als amants de la casquería, just abans de llançar-me de cap a l’expositor de Cinco Jotas. Entrem a l’auditori i quan el mestre de cerimònies recorda l’Anthony Bourdain la corbata m’estreny encara més el coll. Ai...