El maleït emoji de l’hamburguesa

Observeu detingudament la foto que acompanya aquesta columna. Què? No hi veieu res estrany? Torneu-la a mirar, golafres... Exacte: el formatge! Què caram hi fa el tall de formatge sota l’hamburguesa, just a tocar de la llesca de pa inferior?! El que esteu veient és l’emoji amb què Google il·lustrava l’icònic entrepà de carn picada a la versió 8.0 del seu sistema operatiu Android i que va encendre un acalorat debat a la xarxa arran d’un tuit de l’usuari Thomas Baekdal en què no només exposava la incorrecta ubicació del tall sinó que contraposava l’errada de Google amb la bona praxis d’Apple: el formatge just a sobre de l’hamburguesa, fonent-se. A sobre, un tall de tomàquet i tot coronat amb la llesca de pa superior i les seves característiques llavors de sèsam.

Imagino què deveu estar pensant: ens mereixem que un meteorit impacti a la Terra i ens extingim si, tal com està el món, perdem el temps amb ximpleries com aquesta. Però a l’era digital, una piulada negativa que genera 2.350 comentaris, 25.359 retuits i 51.039 likespot generar una autèntica crisi. Així ho va entendre Sundar Pichai, CEO de Google, que menys de 24 hores després de la piulada de Baekdal publicava a Twitter (en diumenge!): “Dilluns deixarem tot el que estem fent per treballar-hi. Si els nois es posen d’acord en la manera correcta de fer-ho!” I així va ser: la versió 8.1 d’Android ja inclou la representació càrnica corregida. Els foodies ja respiren (i teclegen) tranquils.

Jo agafo aire també, però ho faig en veure arribar a taula l’hamburguesa de 500 grams de Casa Palet, al carrer Laforja 9 de Barcelona. Ni pa, ni formatge, ni tomàquet, ni enciam. Tres mostasses per donar-li gresca i patates fregides fetes al moment. Una meravella que mereix ser fotografiada i compartida amb el món... Però, sisplau, no ho feu acompanyant-la del maleït emoji!