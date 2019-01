Qui guanyarà el Bravurger Tour?

Organitzar una ruta d’hamburgueses i patates braves just quan tots ens disposàvem a fer dieta (ehem) i tornar al gimnàs (ha ha ha!) per fer baixar el Nadal és una iniciativa maliciosa i brillant. Arran de l’èxit de l’acció Limited Editions de l’any passat, l’Edu de @BravasBarcelona, la bitàcola de referència per als devots de les patatones més picants, ha unit esforços amb la Maria i l’Adrià de @BestBurgersBCN per organitzar un tour de tres mesos en què deu locals de deu barris de la ciutat oferiran la seva proposta d’hamburgueses i patates braves creades en exclusiva per a aquesta ruta golafre.

La primera parada, amb gran èxit, ha sigut l’Acero del Born (Espaseria, 10), on fins diumenge encara sou a temps d’escalfar-vos l’epiglotis amb les seves braves amb sofregit de tomàquets variats, chipotle i allioli d’all rostit, i d’imitar el Samuel L. Jackson de Pulp Fiction tot devorant alguna de les seves burgers amb pa de brioix del Forn Vilamala i carn de vedella km 0 i trenta dies de maduració del Mercat de Santa Caterina. La Trufada, amb brie, ceba i pebrot caramel·litzats i maionesa de trufa, i l’Acero, amb cheddar, cogombre, ceba caramel·litzada i maionesa d’elaboració pròpia, han sigut les meves preferides.

Avui divendres el #BravurgerTour continua al Melosa (Clot, 163), on ens esperen amb un pack infal·lible: hamburguesa de xai de raça merina, calçots bio de la plana de Vic en tempura, maionesa de romesco i escarola bio, més patates primor farcides d’allioli i salsa brava especial amb base de patata xip. No sé què dimonis estem esperant. El primer que publiqui correctament les deu fotos de la ruta, que continuarà fins a finals de març per locals com el Bar Centro, Ovante, La Porca o Atabalats, guanyarà un gran premi encara per desvelar. Anem fent un forat extra al cinturó!