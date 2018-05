Tinc gana de Primmmavera (Sound)

Compte enrere per gaudir dels dos artistes que més anhelo veure a l’edició d’enguany del festival barceloní més internacional: Nick Cave & The Bad Seeds i Douglas McMaster. Tots dos faran la seva posada en escena el dijous 31; la banda australiana a l’escenari Mango i el xef britànic a Casa Primavera, restaurant pop-up que es presenta com un dels grans reclams de Primmmavera, la renovada proposta gastronòmica del festival, que es complementa amb el bo i millor de la restauració local, foodtrucks per a tots els gustos i el nou Xiringuito Aperol, pensat per fer el vermut i assaborir les paelles del Kauai d’Òscar Manresa al cor de l’oasi electrònic anomenat Primavera Bits.

Erigit en un dels cuiners més revolucionaris dels últims anys gràcies a Silo, el restaurant de Brighton on no es generen residus i la carta ve dictada pels cicles propis de la natura, Douglas McMaster m’explica via e-mail cap on creu que avança la gastronomia: “En cinc anys la perspectiva general serà molt diferent, la indústria haurà de ser més adaptable al canvi. El terme adequat és antifràgil. A mesura que avança el procés de transformació, cal mantenir-se adaptat”. “El Primavera Sound és l’esdeveniment més ambiciós que he afrontat mai com a cuiner”, admet. Desitja tenir temps per conèixer xefs catalans i ens dona un consell per aplicar la filosofia zero-waste a la nostra llar: “Hem de pensar en els residus com a símbol d’un fracàs. Ho podem fer molt millor”.

A Casa Primavera també hi podreu gaudir, prèvia reserva, dels exclusius menús degustació d’en Diego Guerrero del DSTAgE, un dels millors restaurants d’Espanya, i d’en Lalo García de Máximo Bistrot, petita fonda d’obligat pelegrinatge al cor de Ciutat de Mèxic. Un festí primaveral de luxe per recórrer el quilomètric recinte amb la panxa ben contenta.