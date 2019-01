L’estafa dels càstings porno falsos

Estem vivint una autèntica edat d’or per al feminisme. Cada dia que passa apareixen noves mesures que busquen protegir les dones d’aquelles situacions en què les seves llibertats s’han vist qüestionades. La violència de gènere està en el punt de mira. El consentiment sexual s’ha convertit en hot topic. Per fi prestem atenció a problemes als quals les dones fa anys que ens enfrontem.

I, no obstant això, ningú està parlant del frau dels càstings porno falsos. Potser perquè la seva incidència social és minoritària. Potser perquè l’estigma és tan gran, que poques noies s’atrevirien a confessar que han passat per una experiència similar. Potser perquè la violència estructural que afecta les treballadores sexuals (i les que volen arribar a ser-ho) és un tema que continua aixecant polseguera. Qui ho sap.

La realitat és que MilAnuncios està plagat d’audicions de dubtosa fiabilitat. Una cerca ràpida en la plataforma ens retorna un bon grapat d’ofertes en què es busquen actrius eròtiques, models interessades en començar en el cinema X o noies sense experiència que vulguin dedicar-se al porno. Això sí, l’examen en què es posaran a prova les seves habilitats davant la càmera no és remunerat. Això no ho diuen d’entrada, esclar. El que sí que hi posen és que “No quedaràs insatisfeta”, que “Si no vols ser reconeguda sortiràs amb un antifaç” o que “Guanyaràs més de 1.000 euros mensuals”. Tàctiques per aconseguir follar-te una noia que no té ni idea de com funciona el negoci sense pagar-li ni un duro.

La solució? Oferir informació veraç perquè ningú més caigui en el frau de torn, donar suport a les noies que hagin estat enganyades perquè expliquin la seva experiència i s’animin a denunciar i fer una crida a la policia perquè presti atenció a aquest problema.