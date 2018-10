Qui em donarà menjar (a prop de la feina)?

He canviat de feina fa poc. Nova oficina, nous companys, nous clients, noves dinàmiques i una nova zona gastronòmica a explorar. Menjar a l’oficina ajuda a estalviar i a estrènyer lligams amb el nou equip, però soc dels que necessiten descomprimir l’estrès del matí i tenir una estoneta per a mi i els meus pensaments. En aquest mes i escaig ja m’he fet habitual de la cafeteria Neira (Via Augusta, 127), perfecta per fer-hi un minientrepà i un cafetó ràpid a mig matí, i de l’Ametller Origen (Muntaner, 364), proveïdor de nous i ametlles per fer bombejar el cor i abaixar el colesterol, i també de providencials safates de sushi per a aquells migdies que m’he de quedar clavat davant de l’ordinador.

Ara mateix, el meu restaurant preferit quan vull fer-me un homenatge moderat és La Xarxa (Via Augusta, 115), hereu del restaurant del mateix nom que a partir del 1969 va convertir-se en referent de la zona alta barcelonina i va ajudar a fer créixer l’empresa familiar del grup Valera, amb altres locals de volada com La Taverna del Born, La Puntual, L’Estupendu i Casa Varela. Hi trobaràs producte de mercat de primera, com la trufa de marisc (una croqueta de 10), l’amanida de porro confitat amb cecina de bou (i de llagrimeta), uns calamarsets saltejats amb la seva tinta (tan senzills com excelsos) o un bistec tàrtarde filet de rossa gallega que sempre demano amb un 8/10 de nivell picant. Suma-hi local acollidor, tracte immillorable i wifi a tot drap i la repetició està assegurada.

Que la bodega Mitja Vida (Brusi, 62) sigui a 230 metres de la nova feina em fa creure en el destí i em confirma que ha sigut una bona idea deixar enrere un projecte de set anys i tirar-me de cap a un nou repte. Anar a fer-hi un pica-pica qualitat Morro Fi hauria d’estar marcat en vermell a l’agenda tots els dijous, no creieu, companyes?