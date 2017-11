131 coses grogues i una cançó de Coldplay

Els gira-sols de Van Gogh. El plàtan de la Velvet. El submarí dels Beatles. El Bob Esponja. Els Simpson. El Pikachu i els Minions. El Piolín. L’Smiley. Les pilotes de tennis. La granota de l’Uma Thurman a Kill Bill i la de Bruce Lee a Joc amb la mort. La portada d’ Atletes, baixin de l’escenari dels Manel. Els pòsters de la sèrie Utopia. El blat de moro. El polo de llimona. Les lletres d’Ikea. L’impermeable del capità Pescanova. La mostassa. Els autobusos escolars dels Estats Units. Els taxis de Nova York i els de Barcelona. Els pots de Nesquik i l’etiqueta de Cacaolat. Winnie the Pooh. La pinya. L’elàstica de la canarinha. L’arròs amb safrà. Els canaris. El mallot de Chris Froome als últims Tour de França. El programa d’humor de Takeshi Kitano. L’abella Maia. La samarreta dels Lakers. Els cascs d’obra. La guia telefònica. El món d’Albert Espinosa. Els aneguets de goma. El vestit de Jim Carrey a La màscara. La truita a la francesa i la de patates. La llum de les bombetes d’incandescència. Les bústies de correus. La llimonada. El jersei del Charlie Brown. Algunes fulles a la tardor. El formatge emmental. Les Timberland. Els vehicles de DHL. Les tanques del carrer. El préssec en almívar. Els calamars a la romana. Els camagrocs i els rossinyols. El fish and chips. Els pollets de la mona de Pasqua. La mantega, el raïm i l’oli d’oliva. Les franges verticals dels llapis Staedtler. El tequila reposado. La camisa del Caillou. La roba amb què va morir Molière. La línia 4 del metro. Les girafes. Els tigres, els guepards, els lleopards. El Marsupilami. Els cabells del Son Goku quan es converteix en Super Saiyajin. El Pacman. Els barrets de palla i els camps de blat a l’estiu. La llum del sol. Els nachos i la Coronita. El cinturó del Batman. Els ninots de Lego. El tupè del Tintín i el bigoti de l’Astèrix. El bec de l’ànec Donald. Les llaunes de Schweppes. La petxina de Shell. La ema de McDonald’s i les seves patates fregides. Les capses de te Lipton. L’escut de Ferrari. La crin del Jolly Jumper. La essa de Superllopis. Els Corn Flakes. El logo de Bic. Els subratllats fluorescents dels papers de Bárcenas. Els post-its. La dent de lleó, la ginesta i la mimosa. La roba de protecció química de Walter White a Breaking bad. El vestit d’Emma Stone a La La Land i el d’Emma Watson a La bella i la bèstia. La camisa del Woody de Toy Story. El camí d’ El Mag d’Oz. El sofre. Els cabells de la Madonna, els de Boris Becker i els de Boris Johnson. El cartell de Petita Miss Sunshine. El Big Bird de Barri Sèsam. La faldilla de la Blancaneus. El segon riu més llarg de la Xina. Els quadres de Roy Lichtenstein. Els cabells de la Venus de Botticelli. Miró, Mondrian, El petó de Klimt. Els emojis del Whatsapp. El tractor de Zapato Veloz. La fitxa del parxís. El Diccionari de la llengua catalana Albertí. Els semàfors de Barcelona. Les armilles reflectores. El contenidor dels envasos. Les ambulàncies del SEM. Les novel·les policíaques de La Cua de Palla. La teletubbie Laa-Laa. El Pantone Lemon Tonic. L’allioli. L’equipació del Vila-real. Les ampolles de lleixiu. El tren que va de la Tor de Querol a Vilafranca de Conflent. Els tramvies de Lisboa. Les cintes mètriques. El llacet prohibit per la junta electoral. El primer hit dels Coldplay.