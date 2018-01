Un bar que s’imprimeix a si mateix en 3D

L’Ex-Designer Project Bar és un bar únic a Barcelona. I al món. El 5 de novembre del 2015, el dia que va obrir les portes al carrer d’Entença número 3, iniciava el lent procés d’imprimir-se a si mateix. I és que quan un entra en aquest espai únic és inevitable que la mirada es dirigeixi cap a les tres impressores que, a tocar de la barra, treballen incansablement per crear tots els elements del bar. Les peces que van formant la identitat de l’espai tot cobrint les parets nues del local s’imprimeixen amb PLA (poliàcid làctic), un material creat a partir de midó de blat de moro. També els tamborets, que triguen un fotimer d’hores a estar llestos per asseure-hi el cul i fer el vermut.

Perquè això és un bar, cal remarcar-ho. En impressió constant, però bar. Superada l’estupefacció inicial, demano una canya de cervesa. Me la serveix el cambrer en un got imprès en ABS (acrilonitril butadiè estirè), un termoplàstic modificat, adaptat i certificat per a ús gastronòmic. És ben probable que l’hagi imprès ell mateix, ja que el Pau Badia exerceix alhora de cambrer i de “pastor de màquines”, un càrrec que ostenta amb un somriure a la boca, coneixedor com és de la complexitat del projecte.

Imprimir pa amb tomàquet?

A l’Ex-Designer pots matar la gana amb unes llaunes amb garantia de qualitat Morro Fi. I pots compartir barra amb el Ricard, client fidel, o el Martí Guixé, artífex d’aquesta idea deliciosament esbojarrada i un dels precursors del food design arreu del món. Obert a fer-te partícip de la seva visió disruptiva de l’art, la tecnologia i els negocis, m’invita a conèixer el seu estudi per descobrir la màquina amb què, un cop acabat el bar, vol imprimir SPAMT, materialització en 3D comestible del redisseny del pa amb tomàquet tradicional amb què va sorprendre tothom l’any 97. Ex-Bar: visita obligada, sí. u