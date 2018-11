Yumm!: una app a la brasa

Segons l’últim estudi realitzat sobre la situació del comerç a Barcelona, l’any 2016 la ciutat comptava amb 7.974 centres de cotització de la Seguretat Social del sector de l’hostaleria, 6.985 dels quals com a serveis de restauració. L’oferta gastronòmica a l’abast del barceloní o del visitant sembla inabordable, més encara si un observa com s’estén la ciutat en totes direccions des del mirador panoràmic del Centre Comercial Arenas. M’hi han convocat per conèixer, tot dinant al restaurant Abrassame, una nova app que busca guiar el client famolenc perquè no es perdi entre tantes opcions i, per què no dir-ho, entre tantes opinions alienes no sempre del tot fiables.

Yumm! es desmarca d’altres apps de recomanacions de restaurants precisament perquè no inclou valoracions de “clients”, però també perquè presenta la fitxa de cada establiment en castellà, francès, italià, anglès, coreà i rus -esperem ben aviat la traducció al català, oi?- i amb unes fotografies de l’espai i dels plats de la carta de gran qualitat. Mentre escolto les explicacions de Javier Masides, CEO de la start-up, que ha dedicat dos anys a crear l’app, m’arriba un caneló XL de pollastre de corral, trompetes de la mort, trufa, formatge parmesà i beixamel de mascarpone. Obro Yumm!, busco Abrassame, localitzo el plat i llegeixo el llistat d’al·lèrgens que conté: lactosa, gluten, sulfit, bolets. Soc afortunat de no haver de patir per aquest tema; així doncs, cap dins!

Al meu costat s’hi asseu Daniel Arbós, cronista del bon viure que amb incisiva picardia li pregunta a Masides sobre els beneficis que ofereix Yumm! per als restauradors i sobre com pot fer-se un forat en un sector dominat per tres o quatre guies digitals de referència. Entra en escena 1 quilogram de chuletón de vaca vella madurada 50 dies i, ja em perdonareu, em costa seguir la resta de la conversa...