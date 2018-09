Xemei, l’avantsala d’una nit memorable

És un dels meus restaurants de capçalera. Hi he anat molt, hi vaig molt i hi seguiré anant sempre. El Xemei sempre és garantia de ser l’avantsala d’una nit memorable. D’una nit llarga i bandarra. D’una nit d’aquelles que el cos et demana de tant en tant. El local respira guerra. Moltes històries. Taules de fusta, cuina mig oberta, accent italià, sentit de l’humor, ambient canalla. L’ànima i el secret de l’èxit d’aquest local mític són sens dubte els seus fundadors: el Max i l’Stefano Colombo, un arquitecte i un dissenyador industrial reconvertits en cuiners rock’n’roll. Són bessons i venecians: dos germans que van deixar Itàlia per Barcelona i van muntar el restaurant que sempre havien somiat. Una aposta clara per l’autenticitat, l’alegria i la qualitat.

Anar a sopar al Xemei va més enllà del menjar: és comparable al directe d’una banda, un espectacle. Saps quan hi entres, però no saps quan (ni com) en sortiràs. Combina la qualitat amb el xou i un no sé què que fa tornar-hi. El producte és molt important, però menjar és un acte social: has d’estar bé i t’ho has de passar bé i el Xemei ha aconseguit escapar-se de la formalitat dels restaurants amb el convenciment que no cal ser seriosos per oferir qualitat. I amb aquesta declaració d’intencions ha dignificat la informalitat però mantenint l’exigència al plat.

La pasta al dente, el vi al punt, el servei a tempo. El Xemei funciona de manera impecable sense que es faci evident que a cada àpat tothom ho dona tot. Cuina veneciana contemporània i una superselecció de la primera matèria. El millor de cada casa. Sempre. Però el Xemei va molt més enllà de ser un restaurant. És un dels petits grans fenòmens gastronòmics de la ciutat.u

Passeig de l'Exposició, 85 (Barcelona)