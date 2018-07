Xavier Pellicer, Creativitat i salut en estat pur

Surto de moderar un debat on hem reflexionat sobre el què, el com, el qui i el perquè de la creativitat. 21 opinions diferents. 21 mirades complementàries. I mentre vaig cap a la nova casa de Xavier Pellicer penso precisament en això: la creativitat és, bàsicament, mirar-se el món des d’una perspectiva diferent. Oferir una nova mirada. I el Xavier, certament, en té una de molt particular que l’ha posicionat de manera rellevant i concreta en l’enorme món de la gastronomia, on cada vegada és un repte més gran fer-se un nom que sobresurti.

La seva fórmula és clara: apostar per la biodinàmica i pel producte ecològic i de proximitat; defensar una línia pura; retre homenatge a la tècnica i incorporar molt know-how però sense perdre’s en la pretensió gastronòmica. I, sobretot, hi ha un clar interès per generar vincles entre persones: entre els productors i els comensals; entre els que cuinen i els que mengen. Al Xavier li agrada saber qui és el pagès que ha cuidat les verdures que cuina i qui és el comensal que se les menja. Aquí, segurament, hi ha la màgia d’aquest lloc tan especial.

El Restaurant Xavier Pellicer -així ha batejat el nou local, que representa literalment casa seva- ofereix la seva forma de vida als comensals. El local respira llum, claror, pau i tranquil·litat en línia amb el concepte que el xef defensa: la healthy kitchen o “l’equilibri entre el plaer de la ingestió i el benestar de la digestió”. El restaurant és un local enorme i agradable amb una cuina vista imponent i es posiciona clarament a favor dels vegetals, però no de manera radical. És a dir, també hi ha peix i carn, però en menys proporció. Què no us podeu perdre? L’hummus de llenties vermelles, l’albergínia confitada, els espàrrecs, la croqueta casolana de bacallà, el tabulé amb coliflor i un llarg etcètera. Creativitat i salut en estat pur.u

Provença, 310 (Barcelona)