Winter Garden, un lloc per perdre’s i desconnectar

Amb el temps he passat de ser malaltissament impuntual a convertir-me en una obsessiva prepuntual. Sempre als extrems. Ara arribo als llocs molt abans del previst per localitzar, triar taula, preparar la reunió, mirar la carta i el que faci falta. En aquesta línia, arribo una hora abans al Winter Garden de l’Hotel Palace: un oasi urbà, un lloc per perdre’s i desconnectar al mig de la ciutat. Plantes exòtiques, arbres fruiters, pèrgoles, racons, fonts, estanys, colors, llums i unes vistes de 360 graus sobre la ciutat que evoquen la bellesa total. Més de 1.500 metres de terrassa inspirada en la Barcelona dels anys 20 i en tot el seu esplendor. Romanticisme en estat pur.

Al bell mig, una piscina, un solàrium i el restaurant Winter Garden, que proposa la cuina superhealthy de Marc Mallasen. Tapes d’autor i cuina mediterrània basada en producte gurmet, denominació d’origen i gustos locals que combinen tradició i innovació. Reviso la carta de dalt a baix. Hamburguesa de falàfel, arròs salvatge amb verduretes, burrito vegetal d’arròs salvatge, pad thai, ceviche de corbina, arròs amb llamàntol, cuscús de quinoa amb verdures, peix del dia amb verduretes. Tot meravellosament devorable. Demano una amanida verda per picar i mentre espero que arribi la Glòria surto fora. Vistes panoràmiques a cor obert. Barcelona i la màgia d’un dia gris. Cauen quatre gotes i l’espai encara agafa més força. Demano un còctel i sec a la pèrgola Sagrada Família: un passeig de tarongines et porta fins l’escultura de Diana, la deessa de la caça romana, i un telescopi et regala unes vistes de la Sagrada Família com si fossis just al davant. Tan a prop i alhora tan lluny de la ciutat. Aquesta terrassa és un must.

Gran Via de les Corts catalana, 668, Barcelona