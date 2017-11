Vins zombis... ‘Al ataquerrr!’

“Aquests vins negres t’ajudaran a sobreviure a l’apocalipsi zombi”. No està malament com a eslògan, oi? El canal AMC ha unit forces amb l’empresa vinícola Lot18 -responsable dels vins de Joc de trons o Outlander - per llançar al mercat una edició especial The walking deadcoincidint amb l’estrena de la vuitena temporada d’una de les sèries més exitoses dels últims anys.

Es presenten tres varietats, totes provinents de la zona vitícola de Califòrnia i dissenyades per plasmar la personalitat dels personatges que els donen nom: el Rick Grames és un petite sirah del 2016 -“Així com el Rick és indubtablement el líder del grup, ja sigui lluitant contra hordes de walkers o mobilitzant a tothom per defensar-se dels saviors, aquest petite sirah dominarà l’atenció de qui el tasti”-; el Negan és un red blend envellit en bota de bourbon que “colpeja més fort que la Lucille”, i el Daryl Dixon dona nom a un cabernet sauvignon “en qui sempre pots confiar per assolir el teu objectiu”.

Mentre esperem que arribi a la redacció del Play un paquet ben tacadet de sang, recuperem dos exemples de com la ficció ha nodrit les prestatgeries del supermercat global. Duff, la cervesa preferida de Homer Simpson i Barney Gumble, s’ha materialitzat en diferents països des de mitjans dels 90, però no va ser fins al 2016 que la Fox, cansada de querelles, va anunciar-ne el primer llançament oficial a Xile. I no se m’acut millor homenatge golafre al desaparegut Chiquito de la Calzada que recuperar els Fistros, aquell “producte d’aperitiu fregit amb gust de carn” de la marca Matutano que per 25 pessetes t’obsequiava amb altes dosis de colesterol i un nou Chiquitazo, personalització gromenauer dels populars tazos amb caricatura del geni malagueny i una de les seves glorioses expressions: “ ¿Te das cuen? ”, “ Mereterita ”, “ Fistro de la pradera ”, “ Pecadorrr ”... u