El Twitter de fa 200 anys

Fa dos-cents anys, quan ni Twitter ni els hashtags no eren ni tan sols conceptes imaginables, l’altaveu de les dones eren les seves pròpies accions. El 1759, al barri londinenc de Spitalfields, naixia Mary Wollstonecraft, filòsofa, escriptora i mare de Mary Shelley, autora de Frankenstein. La seva amistat amb la il·lustradora Fanny Blood podria considerar-se un dels primers exemples de sororitat: Wollstonecraft, que sentia que el matrimoni era un contracte de compra per part de l’home, ja que mai hi havia igualtat entre els dos gèneres, va proposar a Blood d’anar a viure juntes per donar-se suport emocional i compartir despeses econòmiques. Però Blood va morir mentre paria i, arran d’aquella pèrdua, Wollstonecraft va prendre la titànica i valenta decisió de convertir-se en escriptora professional. L’any 1792 ho va revolucionar tot amb el seu llibre Vindicació dels drets de la dona, on deixava clar que la inferioritat que patien les dones no era congènits sinó fruit d’una desigualtat total. Alliberada de qualsevol convencionalisme, creia en les relacions obertes i qüestionava la monogàmia.

Va viatjar sola fins a França, i quan va tornar a Anglaterra va proposar a la seva nova parella de viure en cases separades per mantenir la seva independència. Wollstonecraft va morir per complicacions del part poc després de parir la seva filla Mary Shelley, però la seva actitud vital va sembrar una llavor que fa brotar flors a dins de cada dona, sigui o no sigui primavera. “No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes”, va deixar escrit. I avui, més de dos-cents anys després, hashtags com el #MeToo, #Cuéntalo, #Seractriués, #Serpolíticaés o #Seradvocadaés demostren que el seu llegat segueix ben viu i que el feminisme no és una moda, sinó una lluita imparable que ve de lluny. Nosaltres, les dones d’ara, som el ressò in crescendo del coratge de les d’ahir, i les dones de demà seguiran fent ressonar aquesta herència que ens vol empoderades i lliures.