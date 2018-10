Tivoli 1940, Regalar-se un dia agradable

Hi ha dies i dies. Dies que estàs bé i dies que no estàs gens d’humor. Per cap motiu en concret, simplement no tens el dia. I llavors val la pena regalar-se un dia agradable. Baixo Muntaner avall, en busca d’un oasi per treballar i qui sap, si s’allarga, dinar. Arribo al Tivoli 1940, on fa anys venia a esmorzar. S’ha renovat i restaurat. Respira tradició però alhora modernitat. Hi entro. Atac de nostàlgia. Recupero el meu lloc de sempre, tot i que s’ha transfromat. Sofàs blancs dels còmodes. Obro l’ordinador. Repasso mails però no en contesto cap. Procrastino, cosa que no faig mai. Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin. Realment, no tinc un bon dia. De cop, obro l’agenda i recordo que tenia una reunió agendada. Truco i proposo de quedar on ja soc ara instal·lada.

Preparo la reunió mentre descodifico el lloc on soc, que m’és molt familiar tot i que fa temps que no venia. Molta fusta, molts miralls, molt color blanc. Molta gent, pràcticament tot ocupat. Horari sense interrupcions per menjar quan et doni la gana. I una carta fàcil i ràpida per estalviar-se indecisions. Cuina saludable, producte de molta qualitat i una gran varietat de cremes fresques, amanides, entrepans i els millors platets de Barcelona. Recomano molt, moltíssim el tàrtar de salmó, el cuscús de quinoa amb verduretes i els tagliatelle Tivoli. I el cheesecake, sempre el cheesecake.

Arriba la reunió i la bona notícia és que està amb el mateix humor que jo. Com que hi ha confiança ens donem mitja hora per deixar anar fantasmes. A vegades només cal comunicar i compartir i, un cop fora, tot torna a ser millor. Ell demana l’amanida del dia de tomàquet i ventresca i un pollastre al curri. I vi negre. Molt vi negre. Amb això i un bon cheesecake tot queda arreglat.

Carrer de Muntaner, 361 (Barcelona)