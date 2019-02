TikTok i la sexualització adolescent

Si ets major d’edat i no tens fills, és possible que mai hagis sentit a parlar de TikTok. Després de la sobtada i inesperada desaparició de Vine al 2016, aquesta aplicació va entrar al mercat amb el nom de Musical.ly i va tenir un èxit rotund entre els adolescents. Les seves funcions són molt simples: et permet gravar vídeos curts amb el mòbil mentre fas playback de les teves cançons preferides. Les deu estrelles espanyoles amb més seguidors tenen entre 13 i 22 anys. Entre totes sumen 15 milions de followers que els segueixen amb autèntic fervor.

Fins aquí tot bé. El problema ve quan comences analitzar la roba, els moviments i el llenguatge no verbal que els adolescents fan servir als seus vídeos. Les noies van totalment maquillades, amb cabells perfectes i extensions. Vesteixen minifaldilles, tops curtíssims i biquinis. Perfectament sincronitzades amb la melodia, mouen els malucs, fan ullets i somriuen sense parar. Els nois van sense samarreta i es van llepant els llavis i fent picades d’ull mentre coquetegen amb la càmera.

En un país on retirem la portada del Lolita (sí, aquella on la noia llepa seductorament una piruleta en forma de cor) per considerar-la massa provocativa tenint en compte l’edat de la protagonista, em sorprèn no trobar queixes davant de l’òbvia sexualització del cos adolescent que campa a plaer a TikTok.

¿És moralista que em preocupi veure una nena de 13 anys fent twerk per guanyar seguidors? Si us soc sincera, tampoc sé quina és la solució. Potser ens hi haurem de resignar. O potser caldrà confiar en l’educació.

Del que estic segura és que aquest és només un altre exemple que ens porta a la pregunta de sempre: ¿és possible protegir els adolescents d’una societat que hipersexualitza tot el que toca?