The Green Spot: ¿et trobes bé, golafre?

He quedat per dinar amb l’amic Juaniyo Navaza per celebrar el seu aniversari a The Green Spot (carrer Reina Cristina, 12), un restaurant barceloní que s’anuncia amb el seductor esquer de “vegetarià per a vegetarians i no vegetarians”. Com a soci de la plataforma de divulgació gastronòmica Plateselector, en Juaniyo sap bé on asseure aquest confés carnívor que us escriu. Ens acompanya en Johann Wald, epicuri multidisciplinari i cuiner vocacional que, com jo, visita per primera vegada el local vegetarià del grup En Compañía de Lobos, que té cinc restaurants més a la Ciutat Comtal.

Per coses de l’edat, mentre mirem la carta divaguem sobre les bondats de reduir el consum de carn o sobre com cada cop pesen més les ressaques d’una nit llarga de gresca i xerinola. Aprofitant la conjuntura comparteixo amb ells un mal que esporàdicament m’ataca per recordar-me que em cuidi: quan bec alcohol una migranya se’m clava darrere l’ull. Ja m’he fet totes les anàlisis pertinents; els experts ho relacionen amb situacions d’estrès i recomanen que no begui. Agraeixo la perspicàcia.

Dr. Jeckyll i...

Com que li estem amargant el dinar al protagonista de la trobada, canviem de tema i passem a atacar una boníssima pizza negra de carabassa, formatge de cabra, xirivia, festucs i ceba caramel·litzada. Com és de rigor, abans de cruspir-nos-la pujo una foto al meu Instagram... En acabar el dinar miro què tal va la foto (síndrome Black Mirror ) i llegeixo els següents comentaris: “No pot ser!”, “Molt vegetarià et veig, a veure si et converteixes”, “Et trobes bé?”... Quins catxondos, els meus seguidors, eh? ¿Pot ser que el personatge Golafre 365 estigui devorant el Roger i que no pugui deixar enrere els greixos saturats i el colesterol? No patiu, amics, demà pujaré una foto de l’àpat a Can Josep. Carpe diem!