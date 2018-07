The Alchemix, L’elixir de la vida eterna

Respira la il·lusió i l’ambició de la novetat. D’aquell acabar d’obrir les portes. De les idees fresques. De la creativitat. Del tot és possible. The Alchemix acaba d’aterrar a la ciutat de Barcelona amb una idea clara: oferir un gastro còctel bar que fusioni el millor de la cuina asiàtica amb el de la catalana.

Hi entro: el local és acollidor. Tonalitats daurades, fusta, llum que convida a passar. De seguida, un seguici de cambrers joves et donen la benvinguda i et conviden a tastar algun dels còctels que serveixen a la barra que presideix l’entrada. La carta és temptadora i els combinats es fan amb amor. El White Truffle Pisco Sour, amb mel de tòfona blanca, pisco, llimona, bíter i xocolata blanca és antològic. I l’Arashi Spirit evoca el Japó i et prepara per a un menú degustació que, efectivament, és un creuement total entre Àsia i Catalunya: el millor de cada casa.

I amb dos còctels ingerits, arrenquem amb els aperitius de manera informal. Comencen a desfilar a bon ritme un seguit de plats que respiren estètica i profunditat: un temaki de foie, un tataki de tonyina, unes gyozes de sípia i mandonguilles i això no para. Agafem aire i seguim: un mochi de gamba vermella, un roger al curri i uns porros a la brasa que són de premi. I tot això amb una filosofia clara: no hi ha primers ni segons. El client escull el que li ve de gust, fa i desfà. Una mica d’aquí, una mica d’allà. Sense normes ni protocols. Només hi ha un must : provar les postres estrella. El chai masala amb gelat de xocolata, cardamom i gingebre.

Al darrere d’aquest local que acaba d’inaugurar hi ha la suma del talent del xef Sergi Palacín i el bàrman Ignacio Ussía. Junts fan equip i fan la força. La força i la màgia de l’alquímia.

Carrer València, 212 (Barcelona)