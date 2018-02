The Corner, Nova York al bell mig de l’Eixample

Obro la porta del local i sona soul en directe, grans clàssics del gènere versionats. Davant meu, un espai immens i diàfan, molta fusta fosca, llum càlida i sofàs Chester amb desenes de coixins per tot el hall. La llar de foc, encesa. Tot plegat, un entorn hivernal molt reconfortant. A l’entrar, brogit de fons: moltes converses a la vegada, animades i creuades. L’espai convida a començar converses amb gent a qui acabes de conèixer i amb qui comparteixes sofà, taula o butaca. Tot molt novaiorquès. De fet, acabo d’aterrar de Manhattan i tinc la sensació que això és una petita extensió del viatge: un petit oasis à la New York al bell mig de l’Eixample.

Són les dues del migdia i comença el brunch a l’hotel The Corner. Anem per feina: un menú fàcil, sense complicacions i molt ianqui. Per anar obrint boca, comencem amb uns blinis de salmó fumat i uns ous Benedict amb tires d’ibèric. Cervesa per fer-ho passar avall. Molt fresca. Converses sobre el local, el menjar, el temps i la família amb les taules del costat. Tots els tòpics, amunt i avall. De segon, una hamburguesa de tofu i espinacs, o la versió carnívora de 200 grams. No ens hi hem posat per poc i ho acabem ben amunt: les postres no desentonen gens: un cheesecake en la seva versió més americana. Tot a lloc i un canvi d’ubicació estratègic per preparar la sobretaula: de la taula als sofàs. Dos còctels, els diaris de diumenge i cap pressa per passar la tarda.

L’hotel The Corner és una opció perfecta per anar-hi amb la família el cap de setmana, amb els amics qualsevol vespre i per reunir-s’hi entre setmana. Totes les opcions són vàlides i les tens just around the corner.

Carrer Mallorca, 178 (Barcelona)