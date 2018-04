Sushifresh, des del sofà el cel pot esperar

Anar a sopar fora és necessari. Però que el restaurant et vingui a casa, segons com, encara és millor. Acabo una setmana moguda i m’espera un cap de setmana pitjor. És tard, tinc molta gana, vull menjar bé i no tinc reserva enlloc. Així que ho tinc clar, avui el menjar vindrà a casa: em mereixo alguna cosa meravellosa però a la comoditat del meu sofà. Manta, ampolla de vi i la tranquil·litat de la nit entrada. Tot em porta a recórrer a Sushifresh, un superdelivery de menjar japonès que aconsegueix com pocs que l’experiència de sopar a casa estigui a l’altura d’anar a menjar al restaurant.

Entro a la web i les fotos ja fan venir gana. Em decideixo per uns uramakis de tàrtar de salmó, una col·lecció de gunkans d’ous de salmó, tàrtar de tonyina i yakisoba, entre d’altres. Escric la comanda -de fet, la repeteixo d’una comanda anterior- i l’envio. Preparo la taula -amb l’exigència de qualsevol restaurant- i al cap de 40 minuts piquen a la porta. Poques vegades veure dues bosses negres carregades de makis, sashimis i exquisitats vàries em fan tan feliç.

Desenfundo i mentre emplato vaig tastant el menú. Un uramaki de tàrtar de salmó picant que és tan tendre i acabat de fer que es desfà a la boca; un gunkan de salmó que us prometo que és pura mantega. Deliciós. Tasto també el gunkan de tàrtar de tonyina i quan agafo els bastonets per tastar els yakisobam’enganxen de ple. Bronca al canto. Però no ho puc evitar: les poques vegades que cuino o demano menjar a casa necessito anar-ho tastant mentre ho vaig preparant tot per parar la taula. És inevitable. I segons com, forma part del ritual.

Sushifresh