L’amor pel purisme, per l’excel·lència. Per la disciplina i per la dedicació. Per la feina ben feta. Per cuidar els detalls i emocionar amb el resultat. Per sorprendre amb el contingut i amb les formes. Aquesta és la base de la cultura japonesa i el manifest del restaurant Sugoi: només quan es té la seguretat que una feina està ben feta i que serà un honor entregar-la, només llavors, s’utilitza aquesta paraula: SUGOI = GENIAL.

Aquest és el punt de partida del Sugoi: la genialitat de la senzillesa, de la creativitat, de l’esforç per la feina ben feta i de la responsabilitat. I aquesta declaració de principis es nota des que poses un peu al restaurant. L’espai diàfan dissenyat per Mar Sierra de Materia Terrícola, el servei atent i el producte, cuidat al màxim detall. Ens deixem aconsellar pel maître - cap de sala i comencem amb un clàssic edamame, seguit per unes navalletes saltejades amb bolets japonesos i una vinagreta de sèsam, i uns musclos de roca al miso picant que són el preludi d’un variat de sushi, sashimi, makis i nigiris que honren els principis del restaurant.

Al Sugoi treballen producte local amb tècniques i bases japoneses i la carta es va creant, desenvolupant i canviant segons els mesos i les temporades sota l’atenta mirada del xef Saulo Meireles i l’estrella de la natació Gemma Mengual. Dos personatges que han bolcat passió i vocació en aquest projecte. I és que no hi ha cap dubte que hi ha poques coses més magnètiques que veure algú excel·lir amb la seva feina, i això es pot veure sense cap mena de dubte a la barra del Sugoi de Sant Cugat: amor per les coses més petites, tal com dicta la cultura japonesa. u

Carrer de Manel Farrés, 39 (Sant Cugat del Vallès)