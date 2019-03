Sofia BeSo, l’últim sopar (o no)

L’últim petó. L’últim dia de solter. L’últim dia de col·legi, de feina o matrimoni. Qualsevol cosa que té connotació de final cobra un caràcter èpic. De celebració. De festivitat. L’últim dia de qualsevol cosa automàticament agafa una dimensió emocional fora del que és habitual i es converteix en un moment memorable. Doncs bé, aquest és el punt de partida d’una sèrie de sopars que fan al restaurant BeSo de l’hotel Sofia, on diversos xefs internacionals vindran a crear experiències úniques i sensorials que només es podran disfrutar una vegada a la vida.

Avui és una d’aquestes nits. Són les 20.30 h i entrem a l’hotel Sofia. I tot i que hi arribo expectant perquè les prèvies al sopar han deixat el llistó molt alt, la vetllada supera qualsevol perspectiva de plaer: el Sofia és espectacular, d’una altra galàxia. I la proposta gastronòmica, que han titulat L’última trufa, un exercici de pura creativitat, dedicació i devoció per la feina ben feta. Carles Tejedor, el xef d’aquesta nit, és sens dubte el millor mestre de cerimònies i el grup de gent que compartim taula no ens coneixem però és com si de cop fóssim amics de tota la vida. Tots els elements quadren i la fórmula resulta perfecta. A bon ritme i sense pausa comença una desfilada de més de nou plats amb la trufa com a clara protagonista, i evidentment el menú es converteix en el tema central de la conversa. A partir d’aquí, temes per a tots els gustos i opinions, extrems i contraris en cada conversa. Visca la pluralitat! Mentrestant, Carles Tejedor va traient el cap entre plat i plat i ens explica amb amor i vocació total cada recepta fins a l’últim detall. Sens dubte, L’última trufa també ha sigut un exercici èpic.u

PLAÇA DE PIUS XII, 4 (BARCELONA)