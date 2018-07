Sea Club, el nou ‘place to be’ de la Costa Brava

Sofàs a cop de blau cel pujat de to, coixins de ratlles blanques, flors per tot arreu i el mar a cor obert. Generós, immens, blavíssim, mogut, lliure! El marc del restaurant és perfecte; el moment, el millor, i les ganes (i la gana!) de provar la proposta de Paco Pérez al restaurant Sea Club són brutals. Vaig a deshora i això sempre juga a favor. El cambrers vesteixen camisa blanca, pantalons de color cru i cordialitat màxima. M’arriba aigua fresca i pa tendre i calent acabat de sortir del forn, una copa de vi blanc i un bol amb olives diverses que m’empasso sense compassió. Obro la carta. Dubtes entre l’amanida de taronja i anxova, i el tàrtar de verdures verdes i bou de mar. Mmmmm. Deixo reposar la decisió mentre miro els segons. Tot tipus de peix fresc a la brasa: llobarro, turbot, llenguado, orada, mero, cap-roig, llamàntol, llagosta. I arrossos i fideus que fan venir salivera. La boca feta aigua i el cap a punt d’esclatar. Delego la decisió al Javi, el maître, que em recomana l’amanida d’anxoves i el mero. Arriba el primer. Sensacional! Segurament, una de les millors amanides que he menjat mai. Fresca, gustosa, generosa i extracruixent. Antològica, de debò. El peix arriba i es col·loca al seu nivell. El regust de la brasa i una salsa especiada rematen les expectatives de llarg.

Per culminar el dinar arriba una carta amb quatre propostes guanyadores en la categoria de postres: crema catalana, brownie, cheesecake i la reina de la corona: coco passió. Mig coco amb una mousse d’escuma de coco, gingebre i galeta que em fa escurar fins a l’última cullerada. Sens dubte, l’oferta gastronòmica, la firma de Paco Pérez, la platja de Sant Pol, els còctels de Manuel Vehí i el disseny de l’espai converteixen el Sea Club en el nou place to be de la Costa Brava.

Hotel Alàbriga - Carretera de Sant Pol, 633 (Sant Feliu de Guíxols)