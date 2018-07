Sanbermut,un bar com els de sempre

Finestrals oberts de bat a bat. Gent a fora, gent a mig camí i gent a dins. Coneguts, saludats, amics. Famílies amb fills instal·lats en taules altes, amics sopant en taules llargues, alguna ànima solitària a la barra i fins i tot unes àvies amigues amb els gossos respectius. El Sanbermut és casa de tots, com aquells bars de tota la vida on no calia quedar: hi passaves i sempre acabaves trobant-hi algú. Aquesta és l’essència de l’establiment i la idea que tenien el Victor i el Darío (publicistes!) quan es van decidir a llançar-se a l’aventura de la restauració: parir un local amb bon ambient i bon menjar.

Rajoles hidràuliques, una barra imponent amb tamborets, pell, fusta, marbre i un grapat de plats i platets que fan obrir la gana. Pocs i ben preparats, aquesta és la proposta del Sanbermut. Croqueta de pernil ibèric, ous estrellats amb sobrassada, mollete de calamar, cruixent de pollastre... o la meravellosa “truita de llàgrima”: una truita de patates al punt just, que es desfà just al moment que la punxes. Però l’oferta no s’acaba aquí: entrepans com el pepito, el rosbif amb chimichurri o el tàrtar de tonyina i guacamole. Una icona per a tota la comunitat foodie d’instagram.

Plats per compartir i una carta curta però elaborada a partir de productes de primera qualitat. Aquest és el secret d’un local al carrer Mandri que en poc temps s’ha convertit en punt de trobada; un local on sempre et trobes algú. Un local fàcil, ràpid, i que agrada. Un establiment que no té cap altra pretensió que recuperar l’ambient dels bars de sempre, acompanyat d’una gastronomia de qualitat. Res com tenir les coses clares per aconseguir-ho. I fer-ho amb nota.

Carrer de Mandri, 34 (Barcelona)