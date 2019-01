La Royale, el luxe d’una bona hamburguesa

La plaça del Camp sempre és tranquil·la. Avui, especialment. Fred a fora, confort a dins. Tot just entrar a La Royale em trobo amb un dels socis fundadors, que em comenta que és estrany veure-hi un periodista, perquè ara hi van influencers. Està indignat. Amb raó, segurament. Parlem del sector i entre altres coses em revela una dada que em deixa clavada: en general, les visites a restaurants han caigut pràcticament un 50% a favor del delivery. La gent vol menjar bé, però ho fa a casa perquè surt més bé de preu.

El que està clar és que el delivery no proporciona l’experiència d’anar a un restaurant. El ritual, la conversa, l’ambient, l’espera, el cafè, la sobretaula. Perquè, en el fons, l’experiència global és el que la converteix en memorable. Avui visc tot això a La Royale. Servei atent, espai agradable i una carta que és la prova definitiva que una hamburguesa sí que pot ser un plat de luxe. La fórmula és clara: hamburgueses gurmet amb onze referències de les millors carns del mercat: d’estruç, Angus, de Kènia... i variacions refinades dels clàssics de vaca, porc ibèric o pollastre de pagès. Totes fetes diàriament de manera artesana.

I això no és tot: les creacions arriben firmades per Paco Pérez, guardonat amb cinc estrelles Michelin. Després d’una càlida i atenta benvinguda ens decidim per una The Animals (vaca, bacon, ceba en tempura, cheddar ) i una de tonyina que és pura mel: xiitake, sèsam, soja germinada i alga nori. I per compartir: unes patates reixeta i uns nachos amb guacamole. El dinar perfecte rematat amb la sobretaula corresponent i amenitzat amb un tiramisú que és excel·lent. Està clar que a casa, no hauria sigut el mateix.

Plaça del Camp, 5 (Barcelona)