Romanticisme gastro amb Céline Dion

Dimecres, negra nit. Pels altaveus del microbús que m’apropa a Mas Salagros sona My heart will go on de Céline Dion i sento la necessitat de dibuixar un cor travessat per una fletxa al vidre glaçat. Sortosament, però, em cohibeix la presència de companys de l’escriptura golafre amb qui estic a punt de compartir la segona jornada de les Food & Wine Experience que organitza l’EcoResort de Vallromanes.

“Near, far, wherever you are / I believe that the heart does go on...” Un esglai mut ressona dins meu mentre recordo el cap de setmana romàntic que vaig passar-hi amb la Maria el novembre passat; un sanglot estomacal m’evoca que bé que vam menjar al seu Restaurant 1497, capitanejat pels xefs Beniamino Campolo i Samuel Días. Aquesta nit ambdós sumen esforços amb Raquel Blasco i Marc Santamaria, de la barcelonina Casa Xica (França Xica, 20), per oferir un autèntic diàleg entre els respectius fogons, una proposta on la desimboltura i el punch catalanoasiàtic dels segons es fusiona amb la precisa profunditat amb què l’equip Salagros executa els seus plats cent per cent eco. I tot maridat amb els vins d’Alta Alella, el celler d’agricultura ecològica ubicat al bell mig del Parc Natural de la Serra de la Marina, que avui té en Valérie Veilleux la seva millor ambaixadora; la seva apassionada oratòria mereix ser reconeguda aquí.

Aplaudeixo amb entusiasme la portentosa ostra en tempura fermentada amb kimchi de meló; el shumai de botifarra blanca Cal Tomàs i eriçó de mar (bum!); el ramen de pasta fresca, ou de corral i una gamba vermella de la costa que irradia pel brou tota la seva marítima intensitat i l’intens turbot al Josper amb puré de coliflor fermentada i unes carxofes confitades en oli fumat que farien plorar la Maria. Ai, el romanticisme golafre. “ And you are here in my stomach and / And my stomach will go on and on...”