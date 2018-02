Rilke, un restaurant per quedar-s’hi a viure

El Rilke ocupa l’espai on tothom voldria viure. Un imponent entresol al bell mig de l’Eixample, tocant al passeig de Gràcia. Just al centre de tot. Terres hidràulics, diferents sales, espais privats, un jardí interior enorme, molta llum i una barra espectacular on pots imaginar-te el poeta Rilke -de qui el restaurant agafa el nom- prenent copes i conversant amb les seves benefactores. La imatge encaixa perfectament amb els sofàs que presideixen la barra de còctels d’autor que firma Juan Serrano, el mixòleg de la cocteleria 41 Grados.

Quan hi entres, l’espai et noqueja. És de “uau!” T’hi vols quedar. Hi vols viure. Vols obrir cada dia aquella porta i trobar-te amb aquell paradís. Cert aire canalla, però a la vegada confort total; cert aire senyorial, però modern; secrets i nits llargues. Molta vida, moltes històries. Això és el que respira el Rilke i es percep només entrar-hi. L’interiorisme el firma Yolanda Vilalta i ha aconseguit traslladar sobradament l’esperit del poeta a l’espai. Rilke era viatger, inadaptat, complex i contradictori; vivia protegit per dones riques i segur que les hauria portat aquí.

Pel que fa a la gastronomia, el Rilke està comandat per dos xefs de renom: Rafa Peña (del restaurant Gresca) i Jaime Tejedor (del Saüc). Cuina a quatre mans i la suma de dos grans talents. El resultat? Una carta de temporada basada en la cuina catalana. Però una cuina catalana que s’atreveix a transformar-se amb l’objectiu de sorprendre. I ho aconsegueix a cop de bon producte i creacions inesperades: us recomano el verat amb albergínia i crème fraîche i l’escalivada com mai l’has vist. Una carta curta i perfecta que et deixa amb ganes de tornar-hi per tastar els plats descartats. Truqueu-hi. Reserveu. I repetiu.

CARRER MALLORCA, 275 (BARCELONA)