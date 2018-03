‘A’ Restaurant, Disseny i diversió a Sant Felip Neri

Em perdo un parell de vegades abans d’arribar-hi -els carrerons del Gòtic sempre són traïdors-, però hi ha certa màgia a no trobar el lloc a la primera; com que es fa buscar més, es desitja més, agrada més. Vint minuts després, i més per intuïció que per tecnologia, trobo la plaça Sant Felip Neri. Meravellosa. Just al costat sud, de manera discreta i elegant, hi detecto el restaurant a ; escrit així, en minúscula i gravat als finestrals dels laterals del local. M’aturo abans d’entrar-hi i penso: a en minúscula de respecte a la gastronomia i a d’anarquia. D’això va aquest lloc.

El restaurant és dins l’edifici medieval on s’ha instal·lat l’Hotel Neri i aposta per una carta informal. Aquí no hi ha codis ni regles. El xef Alain Guiard s’ha proposat revolucionar l’espai per obrir-lo a la ciutat i convertir-lo en un lloc de pas; i ho fa a cop d’una carta dinàmica i internacional. Plats i platets per a tots els gustos: cuina barcelonina, mestissa, marcadament internacional, molt gustosa i evitant qualsevol linealitat. Anarquia total.

Podria ser una taverna, un bar, un menjador per compartir. Sobretot per compartir. La reforma l’ha convertit en un espai juganer. Plantes, sofàs de colors i formes diferents. Racons, butaques, sales, barres i contrabarres. Un interiorisme desenfadat i lliure que inspira creativitat i que convida a entrar-hi i descobrir-lo. La carta convenç a tots els paladars: croquetes de salmó, anguila fumada, formatge de cabra i figues, nyoquisde patata i oliva negra amb porros a la brasa, ragoût de corbina... I moltes més creacions, combinacions sorprenents i rock’n’roll. I això no és tot: una coberteria que es fa mirar, una banda sonora que fa taral·larejar i una carta de còctels que assegura diversió. Aquí s’ha vingut a jugar. u

Carrer de Sant Server, 5 (Barcelona)