Regals d’última hora per a melòmans

Si aneu a última hora i no sabeu què regalar, la música és sempre una bona opció. Melòmana o no, a la vostra persona estimada segur que li agradarà una música o altra perquè, en cas contrari, quina mena de persona seria, oi? És més, ¿algú s’imagina un Nadal sense música? Tenint en compte que hem perdut la tradició de cantar a les cases i que quan ens hi posem ho fem fatal, els discos són sempre un bàlsam, ni que sigui de fons, i ens faran oblidar com hem desafinat mentre fèiem cagar el tió.

Ja no s’escolten discos, direu. És veritat que el CD és una cosa obsoleta, però avui obsequiar un vinil és d’una exquisidesa absoluta si qui el rep té tocadiscos i, si no, pot ser una molt bona excusa perquè s’animi a agenciar-se’n un. També ha tornat el casset (però això ja seria per al cunyat hipster ) i sempre queda allò de regalar subscripcions a plataformes digitals, que donen accés a un catàleg immens i sense anuncis. És una solució més impersonal, però molt pràctica, al capdavall. En qualsevol cas, el més bonic és pensar quin és el millor disc per a cada persona i, si aneu justos de pressupost, sempre podeu gravar una cinta amb les vostres cançons preferides, allò tan maco que fèiem d’adolescents com a forma d’intercanvi musical i sentimental, quan encara no existien les playlists. Això sí, no regaleu un USB. Vinil o casset amb descàrrega digital sí; USB no, sisplau. I si aneu peixos del tema, consulteu les llistes del millor de l’any del Play, que es publiquen divendres que ve i encara hi sereu a temps per a Reis.

Però no tota la música susceptible de ser regalada és gravada. També podeu obsequiar música en directe: entrades de concerts o abonaments per a festivals que ja han anunciat part del cartell i que ja el tenen a la venda, en alguns casos amb capses que fan força patxoca. És el que es diu “regalar una experiència”.

Un altre present que farà molt feliç un melòman i que li proporcionarà unes quantes hores de plaer és un llibre sobre música, i enguany se n’han publicat uns quants. Si és un apassionat o apassionada de la música electrònica, penseu en els monumentals dos volums de Loops, de Javier Blánquez (Reservoir Books). Si és un o una heavy, amb La historia del heavy metal d’Andrew O’Neill (Blackie Books) no fallareu. I si li va la música més nostrada, proveu amb Tocats de l’ala. Història oral del rock català, d’Oriol Rodríguez (Contra). També s’han publicat biografies de Nina Simone, Chet Baker i Paul McCartney, a més del recull d’articles del periodista gonzo Lester Bangs... No us ho acabareu.

I si estimeu molt aquesta persona, encara sou a temps de d’obsequiar-la amb una edició limitada de Gay Mercader - Tour Posters 1971-2017 (Satélite K). El llibre va sortir l’any passat però ara, a través de la web de Mercader, se’n poden adquirir els últims exemplars autografiats, acompanyats d’un CD i DVD de Supertramp i d’un vinil d’AC/DC. Un coffe table de tres quilos i mig de pes amb centenars de reproduccions de cartells històrics de concerts organitzats pel promotor català. The Rolling Stones, The Clash, Bob Marley, Patti Smith, Bruce Springsteen, Nirvana... Una dosi de nostàlgia musical en vena.